Covid-19: testagem será oferecida a pessoas acima de 60 anos na zona Leste | Mogi Mirim

Chegou a vez da zona Leste receber mais uma ação de enfrentamento ao coronavírus. No próximo sábado (12), a Prefeitura, por meio da Secretaria de Saúde, oferece testes rápidos para Covid-19 a pessoas acima de 60 anos, das 8h às 16h, na Escola Municipal de Educação Básica (EMEB) Professora Ana Isabel da Costa Ferreira, no Sehac. A entrada do público acontece pela Rua Tenente José Valpassos.

Assim como a testagem na zona Norte, em 15 de agosto, serão distribuídas 500 senhas por profissionais da Secretaria de Saúde, com a entrega de 100 a cada hora, evitando aglomerações. Uma estrutura será montada no interior da unidade escolar, que ao longo do dia ganha reforço de homens da Guarda Civil Municipal (GCM).

O público deve apresentar documento com foto e o Cartão de Registro do Sistema de Informação Municipal (SIM). Não serão entregues mais senhas após o número determinado pela Secretaria de Saúde, de modo a manter a ordem e a organização.

Pacientes diagnosticados com a Covid-19 serão comunicados no mesmo dia, e encaminhados para o Ambulatório de Síndromes Gripais, unidade de atendimento a casos suspeitos e confirmados da doença à Rua Monsenhor Nora, 166, ao lado da Santa Casa, no Centro. O espaço funciona todos os dias, das 7h às 19h.

Relatório

A ação preventiva tem como público-alvo a faixa etária acima de 60 anos por ser considerada grupo de risco e mais suscetível à doença. Relatório elaborado pela Vigilância Epidemiológica aponta que a zona Leste é a terceira região com o maior número de óbitos desde o início da pandemia, atrás da zona Oeste (1º lugar) e zona Norte (2º). Região central, zona Sul e zona rural, respectivamente, completam a lista.

Zona Norte

No dia 15 de agosto a ação de testagem foi realizada na EMEB Geraldo Philomeno, zona Norte, quando foram aplicados 437 exames. Destes, 385 apresentaram resultado negativo para o contágio pelo novo coronavírus. Um grupo de 35 pessoas teve resultado positivo e permaneceu em isolamento domiciliar, após ter passado pelo ambulatório de síndromes gripais para avaliação clínica.

Os exames apontaram que outras 15 pessoas já tiveram a Covid-19, o que permitiu o surgimento de anticorpos, fazendo com que os idosos não precisassem de isolamento.