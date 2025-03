Homem é preso por tráfico de drogas em Mogi Guaçu

Na tarde de ontem (27), por volta das 16h20, a Polícia Militar de Mogi Guaçu realizou a abordagem de um homem no Jardim Novo II, identificado como A. Durante a revista, os agentes encontraram um microtubo com cocaína, uma pedra de crack, R$ 35,00 em dinheiro e um telefone celular.

Questionado, o suspeito admitiu que estava traficando no local. Em buscas nas imediações, os policiais localizaram mais entorpecentes escondidos sob uma pedra e dentro de um maço de cigarros. No total, foram apreendidos 22 microtubos com cocaína, 15 pedras de crack e a quantia em dinheiro.

A ocorrência foi apresentada na Central de Polícia Judiciária, onde o material foi apreendido, e o suspeito permaneceu preso à disposição da Justiça.