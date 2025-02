Amparo tem mais duas mortes confirmadas por Dengue

O Governo do Estado de São Paulo confirmou mais duas mortes por Dengue, em Amparo. No boletim de hoje, 19, a atualização totaliza cinco mortes pela doença, na cidade, desde 1º de janeiro. Há mais 8 óbitos em investigação.

Até o momento, 1.831 casos de Dengue foram confirmados na cidade. Ainda há outros 31 casos em investigação, que aguardam a confirmação do Instituto Adolfo Lutz.

A Prefeitura de Amparo tem reforçado nas redes sociais e nas abordagens casa a casa, a importância do acompanhamento durante todo o tratamento da doença.

No fim de semana, tem mais um Mutirão da Dengue confirmado. Após ações no Silvestre, Pinheirinho, Moreirinha e São Dimas, a região que receberá o trabalho intensificado é a do Santa Maria do Amparo.

A ação reunirá agentes de Saúde, Endemia, Zeladoria e colaboradores da Prefeitura de Amparo, com orientações, retirada de inservíveis, caminhão Cata-Treco.