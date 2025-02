Comemoração dos 100 anos da Igreja do Salto reúne milhares de pessoas

Realizado neste domingo, 16, o evento de comemoração pelos 100 anos da Igreja do Salto reuniu milhares de pessoas para a caminhada e para o passeio ciclístico de 12 quilômetros pela Estrada Municipal Luís Cavenaghi. Integrante da Rota 32, um circuito turístico rural que destaca as belezas naturais e a história do município, a Igreja do Salto chama atenção por suas características de ruínas e atrai centenas de visitantes da cidade e da região.

Encabeçada pela Secretaria de Cultura e Turismo e organizada com o apoio e participação de quase todas as demais secretarias e departamentos da Prefeitura, do SAAE e também de patrocinadores, a atividade chamou a atenção de itapirenses e também moradores de outras cidades que se inscreveram previamente. Foram mais de mil inscrições registradas.

O prefeito Toninho Bellini falou da satisfação pelo sucesso do evento, lembrou as obras de melhorias e preservação promovidas pela Prefeitura, sendo uma delas em parceria com o Governo do Estado, e falou da possibilidade de uma atividade semelhante ser incluída no calendário oficial de eventos da cidade. “Nessas condições em que a igreja está hoje, preservada, temos todas as condições de fazer um turismo muito forte aqui na Igreja do Salto e em toda essa região”, afirmou.

A ideia também foi confirmada pela diretora de Cultura e Turismo, Roniana Valentim. “É um evento que deu muito certo e pode sim entrar no nosso calendário. É uma satisfação muito grande ver a presença de todas essas pessoas, crianças, jovens, adultos e idosos, prestigiando esse lugar que é um dos ícones da nossa cidade. É uma felicidade participar e colocar mais esse evento para nossa população”, declarou.

“Tivemos centenas de participantes, tanto na caminhada quanto no ciclismo, e nós observamos que isso pode se tornar uma cultura na cidade. Inúmeras pessoas fazendo atividade física em meio à natureza e trazendo benefícios também à saúde”, destacou o secretário de Esportes e Lazer, Moisés Germano.

O evento teve início às 5h00 com a saída da caminhada. Mais tarde, às 7h00, ocorreu a largada das bicicletas. A cada três quilômetros foram montados pontos de hidratação e durante todo o percurso os participantes contaram com carros de apoio, caso fosse necessário.

A partir das 7h30 os primeiros participantes começaram a chegar na Igreja do Salto e foram recepcionados com um café da manhã gratuito ofertado pela Prefeitura com apoio de patrocinadores. Os primeiros 500 inscritos receberam medalhas e todos os inscritos receberão, ao longo dessa semana, os certificados digitais de participação.

A programação cultural teve início logo na chegada dos participantes com a DJ Letícia Gotti, a dupla João Lucas & Eduardo e a banda Kauzando. A estrutura do evento contou com praça de alimentação e banheiros químicos, além de estacionamento próximo à largada (ao lado do Espaço Natureza, com espaço cedido pelo proprietário), estacionamento em frente à igreja (também com cessão pelo proprietário da fazenda) e transporte de volta aos participantes. Um plantio de mudas também foi promovido pela Secretaria de Meio Ambiente para simbolizar a data.

Sobre a Igreja do Salto

Projetada pelo arquiteto itapirense Victorio Coppos e originalmente denominada de Igreja Nossa Senhora Aparecida Aparecida da Fazenda do Salto, a Igreja do Salto é réplica da Igreja São Benedito de Aparecida (SP) e foi construída a pedido do fazendeiro Coronel José de Souza Ferreira ao custo de quase 100 mil réis. Possui um altar-mor e outro dois altares aos santos São Benedito e Nossa Senhora Aparecida e mais dois dedicados a São Benedito e São José. Sua sacristia continha todo o vestuário para práticas religiosas e uma pia batismal. Na parte superior, há local para o coro e uma entrada para a torre, onde havia dois sinos. Sua torre chega a 15 metros de altura.

Em 2021, a Prefeitura de Itapira iniciou a reforma da igreja, começando pela substituição completa do telhado devido a danos estruturais. Posteriormente, em 2023, com financiamento do Município de Interesse Turístico (MIT) do Governo do Estado de São Paulo, foram realizadas obras de revitalização no entorno da igreja, incluindo a construção de um muro de arrimo, instalação de escadas e rampas de acesso, pavimentação com piso intertravado e colocação de bancos de concreto, visando preservar o espaço e oferecer melhores condições de acesso aos visitantes, mantendo as características originais de ruínas, que são o grande atrativo do local.

No ano passado, também com recursos do MIT, a Igreja do Salto foi incluída no projeto de sinalização da Rota 32 e recebeu um totem e uma janela na área externa, valorizando ainda mais o local como point para fotografias.

Pelo fato da igreja estar localizada dentro de uma propriedade particular, um termo de cessão do espaço foi assinado há anos permitindo à Prefeitura a exploração do local como ponto turístico. Porém, o documento determina que não seja feita nenhum tipo de celebração religiosa no local.