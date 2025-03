Teatro Oficina do Estudante traz Tom Cavalcanti, Renato Albani e o infantil “Bento e Totó”

Os humoristas se apresentam de sexta-feira a domingo. O show para as crianças será no sábado, dia 8, às 14h. Os ingressos já estão à venda na bilheteria do Teatro, no 3º piso do Shopping Iguatemi Campinas e no site www.ingressodigital.com.

O humorista Tom Cavalcanti faz duas apresentações esta semana em Campinas, no Teatro Oficina do Estudante: na sexta-feira, dia 7, e no sábado, 8, às 21h. O show “O Tom tá on” adiciona ao humor e talento únicos do artista uma inédita produção em apresentações desse gênero. No palco, Tom canta suas perfeitas imitações de grandes nomes da música, entre outras surpresas. Cada apresentação tem seus diferenciais, pois Tom trabalha suas crônicas e piadas em cima das atualidades do Brasil e do mundo, com uma boa dose de improviso, que ele domina tão bem. As observações do comportamento humano e o olhar atento sobre a política do país somam-se às hilariantes imitações de personalidades da televisão e aos personagens originais do humorista, como o hilário João Canabrava, o velho contador de causos, Sr. Venâncio e a petulante doméstica Jarilene (“Com licença, obrigada”). Os ingressos custam de R$ 60,00 a R$ 120,00. A classificação etária é 14 anos e podem ser adquiridos na bilheteria do Teatro, no 3º piso do Shopping Iguatemi Campinas e no site www.ingressodigital.com.

Nos dois próximos domingo, dias 9 e 16, às 19h, Renato Albani chega com o stand-up “Testando 1, 2, 3”. Neste seu quinto show solo, o humorista levanta os pontos de evolução e estagnação da sociedade, fazendo um comparativo entre passado, presente e futuro sobre os diversos conflitos que vivemos e a forma como nos comportamos frente aos fatos da vida em diversas áreas. Os ingressos estão a venda por preços entre R$ 60,00 e R$ 120,00. A classificação etária é 16 nos.

Infantil

Para as crianças, no sábado, dia 8, às 14h, tem “Bento e Totó”, show infantil sucesso no YouTube. No teatro, eles se apresentam com o espetáculo “Brincando com o Bento”, repleto de brincadeiras e diversão, numa aventura emocionante para resolver um mistério e celebrar o aniversário do Bento. Tem muita música, surpresas e interação com o público. O cenário é encantador. Os ingressos custam de R$ R$ 40,00 a R$ 100,00. A classificação etária é livre.

Esclarecemos que todo o material de divulgação – textos, fotos e vídeos – é fornecido pelas produções e assessorias dos artistas.

Teatro Oficina do Estudante Iguatemi Campinas

Programação de março de 2025 – sujeita a alterações

Confira as atualizações no site http://www.teatrooficinadoestudante.com.br

Dias: 7e 8, sexta-feira e sábado, às 21h

Tom Cavalcante – “O Tom tá on” – stand-up

Ingressos: de R$ 60,00 a R$ 120,00

Classificação etária: 14 anos

Dia: 8 de março, sábado, às 14h

“Bento e Totó” – Infantil

Ingressos: de R$ 60,00 e R$ 120,00

Classificação etária: Livre

Dia: 9 e 16 de março, domingo, às 19h

Renato Albani – “Testando 1, 2, 3” – stand-up

Ingressos: de R$ 60,00 a R$ 120,00

Classificação etária: 16 nos

Dia: 12 de março, quarta-feira, às 21h

Gio Lisboa – “Fora da plateia” – stand-up

Ingressos: de R$ 45,00 a R$ 90,00

Classificação etária: 16 anos

Dia: 14 de março, sexta-feira, às 21h30

Thiago Ventura – “Novo Show” – stand-up

Ingressos: de R$ 60,00 a R$ 120,00

Classificação etária: 14 anos

Dia: 15 de março, sábado às 21h

Rafael Aragão – “Tô de escala” – stand-up

Ingressos: de R$ 45,00 a R$ 90,00

Classificação etária: 16 anos

Dia: 16 de março, domingo, às 19h

Renato Albani – “Testando 1, 2, 3” – stand-up

Ingressos: de R$ 60,00 a R$ 120,00

Classificação etária: 16 nos

Dia: 20 de março, quinta-feira às 21h

Fernanda Arantes – “Virando a chave” – stand-up

Ingressos: de R$ 40,00 a R$ 80,00

Classificação etária: 16 anos

Dia: 21 de março, sexta-feira, às 21h

Afonso Padilha – “Novo show” – stand-up

Ingressos: de R$ 65,00 a R$ 150,00

Classificação etária: 16 anos

Dia: 22 e 23 de março, sáb. às19h (extra) e às 21h e, dom., às 18h e às 20h (extra)

Barbixas – Improvável” – Comédia

Ingressos: de R$ 50,00 a R$ 110,00

Classificação etária: 14 anos

Dia: 28 de março, sexta-feira, às 21h

Glauber Cunha – “Dona Sônia em Mãe Raiz” – stand-up

Ingressos: de R$ 30,00 a R$ 80,00

Classificação etária: 12 anos

Dia: 29 de março, sábado, às 15h

Kisha e Mine – “Lance de Escola” – Infantil

Ingressos: de R$ 90,00 a R$ 180,00

Classificação etária: Livre

Dia: 29 de março, sábado, às 21h

“Embrulha para viagem ao vivo” – stand-up

Ingressos: de R$ 40,00 a R$ 80,00

Classificação etária: Livre

Dia: 30 de março, domingo, às 14h e 17h

Tiquequê – “Show Bailamos” – Infantil

Ingressos: de R$ 25,00 a R$ 200,00

Classificação etária: Livre

Dia: 30 de março, domingo, às 20h

Paul Cabannes – “Alma de brasileiro” – stand-up

Ingressos: de R$ 60,00 a R$ 120,00

Classificação etária: 12 anos