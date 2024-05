Cozinheiras da Rede Municipal de Artur Nogueira brilham na final do concurso “Estrelas do Sabor”

Oito finalistas apresentaram pratos inovadores e saborosos para o júri na noite desta terça-feira (28); concurso foi promovido pela Prefeitura

Na noite desta terça-feira (28), a Prefeitura de Artur Nogueira, através da Secretaria de Educação, realizou a grande final da 1ª edição do concurso culinário “Estrelas do Sabor”. A iniciativa, que teve como objetivo valorizar o talento e a criatividade das cozinheiras e auxiliares de cozinha da rede municipal, reuniu oito finalistas que apresentaram pratos inovadores e saborosos para o júri.

As finalistas, que foram selecionadas entre as diversas inscrições recebidas, tiveram um desafio especial: preparar os pratos na cozinha da EMEF Ederaldo Rossetti (CAIC) em apenas uma hora. A criatividade, a apresentação e o sabor dos pratos foram criteriosamente avaliados pelos jurados, que tiveram a difícil missão de escolher os vencedores.

O júri foi composto por representantes de diferentes setores da sociedade. Representando o Conselho da Alimentação Escolar, Patrícia Rosangela A. dos Santos e Márcia Moraes; da Sociedade Civil, Andrea Lúcia Midões Suarez Rojas (Restaurante Tabatém), Rodrigo Augusto Corsi Boer (Café do Rodrigo) e Ana Cláudia Prado (Restaurante Fogão a Lenha); do Executivo, Roberto José Daher (Secretário de Segurança Pública); e da Secretaria de Educação, Júlia Camila Duzzi e Luciana Toniolo dos Anjos.

Eles avaliaram os seguintes critérios: adequação ao cardápio, apresentação do prato, criatividade e sabor.

Após uma acirrada disputa, a cozinheira Hilda Maria de Jesus foi consagrada campeã da edição 2024 do “Estrelas do Sabor”. O prato, que conquistou o paladar e os olhos dos jurados, rendeu à vencedora um frigobar como prêmio. Já a segunda colocação ficou com a cozinheira Siméia Jacinto Oliveira, que recebeu um micro-ondas por sua deliciosa criação.

Além das premiações principais, todas as participantes do concurso receberam certificados de participação, flores e uma singela lembrança pela participação no concurso e terão a oportunidade de incluir suas receitas no cardápio da alimentação escolar.

Para a Secretária de Educação, Débora Sacilotto, o concurso “Estrelas do Sabor” foi um grande sucesso. “Ficamos muito felizes com a participação e o entusiasmo das cozinheiras”, disse a secretária. “O concurso foi uma ótima oportunidade para elas mostrarem seu talento e criatividade, além de promover a integração da equipe e o desenvolvimento profissional”, ressaltou.

FINALISTAS E PRATOS

-Gisele de Rezende Alves

Prato: Fricassê cremoso com repolho sem lactose

-Hilda Maria de Jesus

Prato: Farofa fria de sardinha

-Mônica Ana da Conceição

Prato: Estrogonofe de carne moída

-Paula Gracinda Pereira

Prato: Estrogonofe ao creme de milho

-Regiane Ribeiro Santos

Prato: Farofa com carne desfiada

-Rita Helena Rodrigues de Souza

Prato: Delícia da Ticolena

-Sidália Macedo dos Santos

Prato: Almôndegas de carne

-Siméia Jacinto Oliveira

Prato: Feijoada de legumes

O Prefeito Lucas Sia (PL) destacou a importância da iniciativa para valorizar os profissionais da alimentação escolar. “As cozinheiras e auxiliares de cozinha desempenham um papel fundamental na vida das nossas crianças, garantindo que elas recebam uma alimentação nutritiva e saborosa”, afirmou o prefeito. “O ‘Estrelas do Sabor’ é uma forma de reconhecer o trabalho dedicado dessas profissionais e incentivá-las a continuar aprimorando suas habilidades”, completou.