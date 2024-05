CPDI Ibrachina Ibrawork promove primeiro encontro do Projeto InPacto: A Inovação como Encontro entre a Academia e a Sociedade

O CPDI Ibrachina Ibrawork, realiza o lançamento do projeto “InPacto: A Inovação como Encontro entre a Academia e a Sociedade”, na Unicamp. A iniciativa que busca promover um diálogo profundo sobre o impacto da inovação na sociedade, destacando o compromisso e o engajamento necessários para transformar ideias em realidade. O evento acontece no dia 3 de junho de 2024, das 17h às 19h, e os interessados podem se inscrever neste link.

O nome do evento une as palavras “inovação” e “impacto”, simbolizando o resultado transformador que a inovação pode trazer quando há uma colaboração efetiva entre academia e sociedade. O evento conta com o apoio do Grupo de Inovação e Gestão na Saúde (GIGS) da Unicamp, Unicamp Ventures e do CPDI Ibrachina Ibrawork. Os interessados em participar podem entrar em contato pelo e-mail: contato.cpdi@ibrachina.com.br

Programação do Encontro

17:00 – 17:30 | Recepção e credenciamento dos participantes (incluindo coffee break)

17:30 – 17:50 | Abertura e palestra inicial

17:50 – 18:20 | Discussão em grupo

18:20 – 18:40 | Compartilhamento de ideias

18:40 – 18:55 | Perguntas e respostas

18:55 – 19:00 | Encerramento

Sobre o CPDI Ibrachina Ibrawork

O CPDI Ibrachina Ibrawork é um centro de excelência dedicado ao desenvolvimento de pesquisas e inovações tecnológicas, atuando como um elo entre a academia e a sociedade para promover avanços científicos e tecnológicos que impactam positivamente a sociedade.

Sobre o Ibrachina

Fundado em 2018 pelo Dr. Thomas Law, advogado, o Ibrachina é um Instituto sociocultural que tem como finalidade promover a integração entre as culturas e os povos do Brasil, China e de países que falam a língua portuguesa. O Ibrachina atua em parceria com universidades, entidades e associações, além de fazer parte das Frentes Parlamentares Brasil/China, BRICS, criadas pela Câmara dos Deputados, e de Cooperação Política Cultural entre Brasil, China, Coreia e Japão, da Câmara Municipal de São Paulo.