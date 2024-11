CPQD recebe o Selo Empresa Amiga da Mulher, de compromisso com a igualdade de gênero

O Centro de Pesquisa e Desenvolvimento em Telecomunicações (CPQD) será agraciado nesta terça-feira, 26 de novembro, com o Selo Empresa Amiga da Mulher em cerimônia que ocorrerá às 17h30 na sede da organização, localizada no Parque II, em Campinas. A iniciativa, lançada em 2023 pela Prefeitura de Campinas, destaca empresas comprometidas com ações de proteção e promoção dos direitos das mulheres, especialmente em situações de violência de gênero.

Desde a criação do selo, dez empresas já foram reconhecidas por suas iniciativas. Para conquistar a distinção, as empresas precisam demonstrar práticas que garantam um ambiente de trabalho digno, promovam ações afirmativas e assegurem o apoio necessário às mulheres em risco. A certificação, válida por dois anos, é renovável mediante o cumprimento dos critérios estabelecidos pela Secretaria Municipal de Assistência Social, Pessoa com Deficiência e Direitos Humanos.

Reconhecido como um dos maiores centros de inovação tecnológica da América Latina, o CPQD se destaca não apenas pela pesquisa e desenvolvimento em telecomunicações e tecnologias emergentes, mas também por seu compromisso social. Fundado em 1976, o CPQD transformou-se em uma fundação privada em 1998, com atuação marcante em setores como inteligência artificial e internet das coisas. A conquista do Selo Empresa Amiga da Mulher reforça sua visão de responsabilidade social atrelada à inovação.

A relevância do selo é amplificada pelos preocupantes dados sobre violência de gênero em Campinas. Em 2024, os dados do Sisnov ( (Sistema de Notificação de Violência em Campinas) apontam que as mulheres representam 71% das vítimas, com maior incidência na faixa etária de 30 a 39 anos. Além disso, os cônjuges ou ex-cônjuges foram identificados como os principais autores de violência, representando 42,8% dos casos. A violência física permanece como a forma mais comum de agressão (34%), seguida das tentativas de suicídio (23%) e da violência sexual (16%).

Para enfrentar essa realidade, a Prefeitura mantém uma ampla rede de proteção, que inclui serviços como o Abrigo Sara-M, o Ceamo e o Gama (Guarda Amigo da Mulher), voltado à segurança das vítimas. Campanhas de conscientização e programas de suporte, como o Renda Campinas e o PAIFI, complementam essas ações.

“O Selo Empresa Amiga da Mulher surge como um esforço conjunto para envolver o setor privado na promoção de direitos e na construção de uma sociedade mais igualitária. A entrega da honraria ao CPQD reflete o reconhecimento de práticas corporativas que promovem a equidade de gênero e o enfrentamento da violência contra a mulher”, afirmou Vandecleya Moro, secretária de Desenvolvimento e Assistência Social.

Para empresas interessadas no selo, a Secretaria Municipal de Assistência Social oferece orientação para a implementação de políticas e ações afirmativas que possam fazer a diferença na vida de muitas mulheres.