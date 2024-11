CRAS CRUZEIRO DO SUL PROMOVE ENCONTRO COM FAMÍLIAS E ORIENTA SOBRE SAÚDE MASCULINA

O Centro de Referência de Assistência Social (CRAS) Cruzeiro do Sul e o curso de Enfermagem da Unieduk promoveram nesta quarta e quinta-feira, dias 6 e 7 de novembro, um encontro com as famílias acompanhadas pelo Serviço de Atendimento Integral à Família (PAIF). O objetivo é contribuir com a saúde da população masculina e fortalecer a campanha do Novembro Azul.

Além de informar sobre a prevenção e diagnóstico precoce do câncer de próstata, a iniciativa promove um espaço de acolhimento e diálogo, permitindo que os homens compartilhem preocupações e derrubem barreiras culturais.

Segundo a Secretaria de Assistência Social, os grupos tiveram a oportunidade de participar de atividades interativas e receber orientações sobre fatores de risco, sinais e sintomas da doença e foram incentivados a adotar hábitos de vida mais saudáveis e a realizar exames de rotina.

A participação ativa dos estudantes de Enfermagem também é um ponto forte, pois proporciona a eles experiência prática em um contexto real, além de contribuir para sua formação humanizada e sensível às necessidades da comunidade.

“A ação não só fortalece a conscientização sobre o Novembro Azul, mas também ajuda a construir uma cultura de saúde preventiva, essencial para a redução das estatísticas de mortalidade entre os homens”, afirma a secretária de Assistência Social, Andréa Dias Lizun.

Foto: divulgação