Crea-SP realiza força-tarefa de fiscalização na região de Campinas e Americana

Entre os dias 28 de março e 1º de abril, o Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado de São Paulo (Crea-SP) realiza a força-tarefa de fiscalização em 18 municípios nas regiões de Campinas e Americana. Com caráter orientativo e preventivo, a ação tem como foco assegurar a presença de profissionais habilitados à frente das atividades abrangidas pelo Conselho a fim de garantir a segurança da população.

Estão previstas cerca de 608 diligências em obras e serviços de Engenharia, Agronomia e Geociências das regiões, sendo 448 nos arredores de Campinas e 160 em Americana e proximidades, como Artur Nogueira, Cosmópolis, Engenheiro Coelho, Holambra, Jaguariúna, Indaiatuba, Paulínia, Pedreira, Santo Antônio de Posse, Valinhos, Vinhedo, Hortolândia, Monte Mor, Nova Odessa, Santa Bárbara d’Oeste, Sumaré, entre outros. Nesta ação, 19 agentes ficais atuarão em postos de combustíveis, produção de mudas e sementes, prefeituras (responsáveis por podas de árvore e iluminação pública) e empresas sem registro ou responsável técnico.

O Conselho encerrou o ano passado com 292 mil ações de fiscalização, superando em mais de 45% a meta estabelecida. Foi um recorde histórico. Em 2022, o objetivo é chegar a 400 mil ações fiscalizatórias. “O ano passado foi intenso e enriquecedor para a história do Conselho. Atingimos ótimos resultados com as ações de fiscalização e conseguimos desenvolver projetos importantes para o aprimoramento dos municípios”, afirma o presidente do Crea-SP, Eng. Vinicius Marchese. “Em 2022 seguimos com garra, foco e o objetivo de melhorar ainda mais esses resultados com ações que impactem positivamente toda a sociedade”, completa.

De 2015 a 2021, as fiscalizações do Crea-SP aumentaram cerca de 900%. O crescimento se deve ao uso das tecnologias para apoio às atividades, com pesquisas e apurações remotas, antes dos agentes fiscais irem a campo, e à adoção do modelo das forças-tarefas no Estado.

Sobre o Crea-SP – Instalada há 87 anos, a autarquia federal é responsável pela fiscalização, controle, orientação e aprimoramento do exercício e das atividades profissionais nas áreas da Engenharia, Agronomia e Geociências. O Crea-SP está presente nos 645 municípios do Estado, conta com cerca de 350 mil profissionais registrados e 95 mil empresas registradas.