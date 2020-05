CREAS faz distribuição de kits de higiene para população de rua

O Centro de Referência Especializado de Assistência Social (CREAS), através da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social e Cidadania realizou na última quinta-feira, 07 de maio, mais uma etapa da distribuição de kits de higiene e limpeza para a população em situação de rua. A iniciativa cobriu todo o perímetro urbano do município, incluindo os Distritos. Durante a ação, os moradores foram orientados sobre as medidas de prevenção a serem tomadas para evitar o contágio e a disseminação do novo coronavírus. Já foram entregues kits contendo escova de dente, creme dental, sabonete líquido, sabonetes em barra e, de acordo com a recomendação do Governo do Estado de São Paulo e demais órgãos competentes, passaram a serem disponibilizadas também máscaras de tecido laváveis.

“Todas as distribuições têm sido realizadas graças a um esforço conjunto, contando com o apoio de toda a sociedade civil, que nos procura diariamente para entregar itens de higiene, máscaras, entre outros, e também com recursos próprios da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social e Cidadania. A ideia é que semanalmente passemos a realizar a entrega de máscaras laváveis e sabonetes para a sua higienização e, periodicamente, disponibilizemos novos kits, para atender o maior número de pessoas e garantir a proteção e segurança dos moradores em situação de rua”, comenta a Coordenadora do CREAS, Thais Tescarolli.

Há um trabalho articulado para assegurar a informação dos riscos provocados pela exposição à rua, sobretudo das pessoas que recusam o serviço de acolhimento. As abordagens envolvem ainda todo o corpo técnico da entidade, unindo assistentes sociais, psicólogos e educadores sociais.

O Centro de Referência Especializado de Assistência Social (CREAS) é uma unidade pública vinculada à política de Assistência Social, no qual ocorre o atendimento e acompanhamento de pessoas que se encontram com seus direitos violados. Durante este período de isolamento social, o órgão está atendendo das 08h às 16h, de segunda a sexta-feira.

“Neste momento de intensas dificuldades provocadas pela crise do Covid-19, é muito positivo testemunhar atos de solidariedade, principalmente vindos da sociedade civil. Este é o caminho para podermos nos fortalecer e enfrentar as limitações da pandemia. A Assistência Social é o organismo capaz de possibilitar e direcionar estas ações, de forma a beneficiar a população que necessita de algum apoio. É com certeza motivo de orgulho para todos nós. Nossos profissionais estão de parabéns”, enaltece o Prefeito Jacob.