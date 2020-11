Creche do Pantanal é inaugurada pela Prefeitura

O CEI (Centro de Educação Infantil) “Mario Magri” foi inaugurado na sexta-feira, dia 19, pela Prefeitura de Mogi Guaçu, em evento que respeitou todos os protocolos de distanciamento social. A unidade funciona no Jardim Pantanal e foi construída com recursos do FNDE (Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação).

A viúva de Mário Magri, Ruth, e os filhos Mario Magri Júnior e Mayara Magri, além de netos, participaram do ato, que reuniu o prefeito Walter Caveanha e alguns secretários municipais.

A creche prevê a oferta de 100 vagas. O prédio custou pouco mais de R$ 1,8 milhão, a custo zero para o Município. Recentemente, a creche do Ypê Amarelo foi inaugurada. Neste ano ainda será entregue unidade idêntica no Chaparral. Está sendo concluída a creche do Guaçu Mirim e continua em obras o CEI do Hermínio Bueno.

Mario Magri, que dá nome ao prédio, atuou como contador em Mogi Guaçu e exerceu dois mandatos como vereador, entre 1973 e 1976, durante o governo Carlos Nelson Bueno, e entre 1977 e 1982, na gestão Walter Caveanha.

SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL