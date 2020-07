Creche Municipal “Zelinda Marchiori Tonelotto” e Núcleo de Atenção Especial à Criança e Adolescente de Pedreira “Anthony Borgo” serão inaugurados na terça-feira, 4 de agosto

A Prefeitura de Pedreira estará realizando na terça-feira, 4 de agosto, a partir das 10 horas, a solenidade de inauguração da nova Creche Municipal “Zelinda Marchiori Tonelotto” e do Núcleo de Atenção Especial a Criança e Adolescente de Pedreira (NAECAP) “Anthony Borgo”, localizados na Rua Antônio Serra, Estância Santa Rita – Barbim.

Segundo informou o prefeito Hamilton Bernardes Junior as inaugurações serão transmitidas pelas redes sociais oficiais da Prefeitura de Pedreira. “Toda população poderá acompanhar a “Live” de inauguração da Creche do Barbim, construída com recursos do Tesouro Municipal e que recebeu o nome de Zelinda Marchiori Tonelotto, e do Núcleo de Atenção Especial à Criança e Adolescente de Pedreira, que recebeu o nome de Anthony Borgo”, enfatizou o prefeito Hamilton, lembrando que as inaugurações terão início às 10 horas.

O vice-prefeito Fábio Polidoro lembra que o NAECAP irá oferecer atividades multidisciplinares as nossas crianças e jovens, voltadas principalmente a Educação Inclusiva. “A Secretaria Municipal de Educação já realizou um levantamento e possuímos um grande número de alunos que estarão sendo atendidos pelo Núcleo de Atenção Especial”, ressaltou Fábio Polidoro.

A solenidade de inauguração da Creche Municipal “Zelinda Marchiori Tonelotto” e do NAECAP – Núcleo de Atenção Especial à Criança e Adolescente de Pedreira “Anthony Borgo”, estará contando com as participações especiais através da “Live” da secretária estadual dos Direitos da Pessoa com Deficiência, Célia Leão, do secretário nacional da Criança e do Adolescente, Maurício José Silva Cunha, representando a ministra da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos, Damares Regina Alves, deputada estadual Adriana Borgo, além das secretárias municipais da Saúde Ana Lúcia Nieri Goulart, da Educação Mariangela Rodrigues, do secretário de Assistência e Desenvolvimento Social Rodolfo Firmino de Souza Rossetti e familiares dos homenageados.