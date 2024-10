Criação de trilha sonora audiovisual é destaque em programação gratuita

CineHebeClube promove oficina com o designer de som Eduardo Santos Mendes, em Espírito Santo do Pinhal, no sábado, 26 de outubro

Como pensar e combinar as vozes dos personagens, as músicas e os ruídos para a construção de um filme? A criação de uma trilha sonora é tema da oficina gratuita que o projeto ‘CineHebeClube’ oferece neste sábado, dia 26 de outubro, na Cia da Hebe, em Espírito Santo do Pinhal, com o professor Eduardo Santos Mendes, referência na área de “sound designer”. A oficina irá demonstrar o processo de montagem da trilha sonora audiovisual, por meio da exibição de um filme de curta metragem e apresentação das pistas de áudio que constituem essa trilha.

Eduardo Santos Mendes é professor do Curso Superior de Audiovisual e membro do Programa de Pós-Graduação em Mídias e Processos Audiovisuais, ambos da Universidade de São Paulo (USP). Como supervisor de som, trabalhou com importantes diretores brasileiros como Tata Amaral, Carlos Reichenbach, Walter Hugo Khouri e Carlos Adriano, tendo seu trabalho reconhecido em diversos festivais como Brasília, Rio de Janeiro e Havana, em Cuba.

O ‘CineHebeClube’ representa um novo capítulo na história cultural e turística de Espírito Santo do Pinhal. Inaugurado em agosto, o cineclube garante portas abertas ao público e exibições gratuitas de filmes, trazendo novas abordagens cinematográficas, fora das telonas comerciais.

Estruturado com recursos da Lei Paulo Gustavo Municipal, o cineclube tem uma programação gratuita única, focada em cultura, conexão, criatividade e diversidade e teve como primeira convidada a cineasta Tata Amaral, uma das mais importantes realizadoras do cinema brasileiro.

A Cia da Hebe é uma associação de arte e cultura sem fins lucrativos que ocupa um casarão com 121 anos no centro de Espírito Santo do Pinhal, a Cia da Hebe oferece, em sua programação gratuita, oficinas, encontros, conversas, promovendo a formação, informação, criação e convivência por meio da arte.

Serviço:

Oficina O QUE É TRILHA SONORA, com Eduardo Santos Mendes

Data/horário: 26 de outubro, sábado, a partir das 10h

Ingressos antecipados: ciadahebe.com.br

Público e gratuito.

Endereço da Cia da Hebe – Rua Capitão João Batista Mendes Silva, 175, no centro de Espírito Santo do Pinhal / SP