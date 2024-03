Crianças vestem os coletes de voluntários da Defesa Civil no combate à dengue

Crédito: Divulgação

Ação aconteceu durante reunião do Comitê das Crianças do PIC, que discutiu a alta no número de casos da dengue e as mudanças climáticas

Com coletes alaranjados de voluntários da Defesa Civil, os integrantes do Comitê das Crianças do Plano Primeira Infância Campineira (PIC) puderam discutir duas questões importantes do cotidiano: as mudanças climáticas e o aumento no número de casos de dengue. O encontro dos doze jovens com idades entre 4 e 12 anos aconteceu no último sábado, 2 de março, na Secretaria de Educação.

A intenção do Comitê é colocar em pauta assuntos da atualidade e também acolher demandas das próprias crianças. No caso do aquecimento global, os integrantes do grupo falaram das ações que impactam o meio ambiente e apontaram pontos para se construir uma cidade sustentável.

“A partir das mudanças climáticas, nós conseguimos relacionar o tema com a dengue e fizemos as crianças a pensar sobre isso também”, explica Thiago Ferrari, coordenador do PIC.

As crianças puderam falar sobre como cada um pode evitar a proliferação do mosquito Aedes aegypti a partir de ações simples, em casa mesmo. São dez minutos por semana para vistoriar a casa e acabar com pontos com água parada.

“No final, houve uma ação externa, onde as crianças do Comitê saíram no entorno da Prefeitura e começaram a fiscalizar se tinha algum foco de dengue”, complementa Thiago.

O Comitê das Crianças se reúne todos os primeiros sábados do mês. Próximo encontro está marcado para 6 de abril.