Criatividade no uso das flores em buquês incrementa vendas para o Dia dos Namorados

Combinações inusitadas e apresentações exclusivas impulsionam o mercado de flores na segunda data mais importante da floricultura nacional, responsável por cerca de 10% do volume anual de vendas no Brasil. Para este ano, a expectativa é de crescimento de aproximadamente 8% nas vendas em relação ao mesmo período de 2025. Em vasos, além das exóticas e sempre belas orquídeas, flores coloridas e as que têm formato de coração, como os antúrios, estão em alta para a ocasião.

Mais do que um presente tradicional, as flores ganham novos significados a partir da criatividade aplicada aos arranjos e buquês personalizados. A combinação de espécies, cores e texturas, aliada às técnicas da arte floral, tem transformado as flores de corte em experiências afetivas exclusivas, ampliando o valor agregado dos produtos e atraindo consumidores em busca de presentes mais personalizados. Esse é um dos motivos que faz com que o Ibraflor – Instituto Brasileiro de Floricultura, preveja um incremento de 8% nas vendas para o Dia dos Namorados, em 12 de junho, na comparação com 2025. Segunda melhor data para a floricultura nacional, a data representa 10% do volume de vendas anual.

Segundo Renato Opitz, diretor do Ibraflor, as flores de corte ainda seguem como protagonistas da data justamente pela possibilidade de inovação e personalização, embora as flores de vaso tenham conquistado importante espaço no mercado, principalmente aquelas que primam pela delicadeza, cores vibrantes e formatos significativos, como o antúrio, que naturalmente tem a forma de coração. “As flores possuem forte apelo emocional e permitem inúmeras composições criativas. O consumidor busca cada vez mais exclusividade e identidade nos presentes, e isso impulsiona o mercado de buquês personalizados e arranjos diferenciados”, explica.

As preferidas

Entre as flores de corte mais procuradas para o período estão as tradicionais rosas vermelhas, símbolo clássico da paixão, além de lisianthus, alstroemérias, lírios, tulipas, gérberas, girassóis e orquídeas de corte. A tendência, porém, vai além das flores isoladas e aposta em composições criativas e sofisticadas. Os arranjos vão muito além do clássico com rosas vermelhas e gypsophila (mosquitinho). Estão conquistando espaço os buquês que mesclam rosas, lisianthus e alstroemérias, criando composições românticas e sofisticadas; girassóis e flores do campo, considerada uma opção mais leve, alegre e descontraída; e as combinações em tons pastel, com flores brancas, rosadas e lilases, tendência crescente entre os consumidores. Entre as plantas em vasos que têm se destacado como alternativas afetivas para presentear na data estão as orquídeas, os antúrios, as violetas, os lírios da paz, as kalanchoes floridas e as mini roseiras, flores que simbolizam durabilidade, cuidado e fortalecimento das relações.

Ponto de venda

Em Curitiba, a floricultura Agapanthus aposta justamente na criatividade e na personalização para impulsionar as vendas na data. A empresa iniciou antecipadamente a divulgação de um catálogo exclusivo de produtos, incentivando os clientes a realizarem encomendas antes da semana comemorativa. “Já montamos um catálogo de produtos no qual o cliente que antecipar a encomenda garante a disponibilidade e a qualidade do item escolhido. Essa estratégia nos ajuda a organizar a produção e oferece mais segurança ao consumidor, principalmente nos buquês personalizados, sejam de rosas, mix de flores ou composições com orquídeas”, explica Márcia Carazzai, responsável pela floricultura.

Segundo ela, o diferencial está na construção artesanal dos arranjos. “Preferimos trabalhar com composições exclusivas, criando buquês de acordo com o perfil de cada cliente. Utilizamos técnicas da arte floral para transformar flores em peças com identidade própria, valorizando cada detalhe e cada ocasião”, destaca. A estratégia tem refletido diretamente nos resultados. Aproximadamente 75% das vendas da Agapanthus acontecem presencialmente, enquanto o restante ocorre por meio de encomendas online com entregas próprias em um raio de até 40 quilômetros da floricultura. Na semana do Dia dos Namorados, a empresa registra crescimento médio de cerca de 300% nas vendas em relação a períodos comuns. Para atender à alta demanda, o quadro de colaboradores é ampliado em aproximadamente 40%, especialmente para produção, logística e entregas. “Trabalhamos com expectativa de crescimento em torno de 7% neste ano, com relação a 2025. Incentivar os pedidos antecipados ajuda tanto o cliente, que garante o produto desejado, quanto a floricultura, que consegue organizar melhor a produção, equipe e entregas”, afirma.