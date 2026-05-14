Acidente entre caminhão e motocicleta deixa vítima fatal na SP-107 em Santo Antônio de Posse

Acidente entre caminhão e motocicleta deixa vítima fatal na SP-107 em Santo Antônio de Posse

Colisão ocorreu na noite desta quarta-feira e mobilizou equipes de resgate e forças de segurança

Um grave acidente registrado na noite desta quarta-feira (13) na Rodovia SP-107, em Santo Antônio de Posse, terminou com a morte de um motociclista. A colisão envolveu um caminhão e uma motocicleta no km 23 da rodovia.

Segundo as primeiras informações apuradas, o motociclista não resistiu aos ferimentos e teve o óbito constatado ainda no local do acidente.

Equipes de resgate, Guarda Civil Municipal, Polícia Rodoviária e perícia técnica foram acionadas para atender a ocorrência e realizar os trabalhos necessários na via. Durante o atendimento, o trânsito apresentou lentidão no trecho.

As causas do acidente ainda serão investigadas pelas autoridades competentes. Até o momento, a identidade da vítima não havia sido oficialmente divulgada.

A Rodovia SP-107 registra intenso fluxo de veículos, incluindo caminhões, e acidentes graves envolvendo motocicletas têm sido frequentes no trecho que liga cidades da região.

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Foto Roberto Torecilhas