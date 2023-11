Crime de Trânsito em Jaguariúna: Indivíduo é Indiciado por Adulteração de Veículo e Documentação Irregular

Da Redação

Na noite de 16 de novembro, um incidente de trânsito na cidade de Jaguariúna chamou a atenção das autoridades locais, resultando na prisão em flagrante de SCS, após uma operação de fiscalização de revelação de adulterações de trânsito em sua motocicleta.

A equipe responsável pela operação, estava realizando uma Operação de Fiscalização de Trânsito na Avenida Rinaldi, quando notou uma motocicleta tentando evitar a abordagem ao se esquivar atrás de outro veículo. A decisão de abordagem do veículo levou a descobertas surpreendentes.

A motocicleta, uma Yamaha XJ6, foi inicialmente verificada quanto ao posicionamento, não fornecendo nenhum resultado de cadastro do veículo. Isso levou os agentes a realizarem uma averiguação mais detalhada, durante a qual foi descoberto que o chassi do veículo estava adulterado. A Sd PM Vianna, membro da equipe, usou massa de dente branco sobre a numeração do chassi, revelando uma adulteração que inicialmente foi difícil de ser visualizada. A presença de tinta fresca no chassi indicou que a adulteração havia sido feita recentemente.

Além da adulteração no chassi, os sinais identificadores do motor também foram falsificados, e a motocicleta foi encontrada sem escapamento. Durante a busca pessoal, nenhum item ilícito foi encontrado, mas quando questionado sobre a moto e sua documentação, S. alegou ter adquirido de um amigo e estava em processo de regularização do veículo.

Diante das provas, S. recebeu voz de prisão em flagrante, e foi informado de seus direitos constitucionais. Tanto o infrator quanto a motocicleta foram encaminhados ao Distrito Policial, onde a prisão foi ratificada, e o indivíduo ficou à disposição da justiça. A motocicleta foi aprendida, e as autuações pertinentes ao veículo foram devidamente confeccionadas.

Esse incidente destaca a importância das operações de fiscalização de trânsito na manutenção da segurança viária e na prevenção de atividades ilegais, como adulteração de veículos e documentação irregular. A atuação rápida e eficiente das autoridades contribui para a preservação da ordem pública e para a garantia da integridade do sistema de trânsito na cidade de Jaguariúna.