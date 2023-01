Cristália faz parceria com o CREM para campanha interna sobre violência contra a mulher

O CREM (Centro de Referência Especializado da Mulher) foi procurado pelo Laboratório Cristália para uma parceria para uma campanha de conscientização sobre violência contra a mulher que a empresa fará com seus colaboradores.

O trabalho será conduzido pelo setor de Comunicação Interna do Cristália e uma reunião foi realizada na manhã de terça-feira, 24, com a participação do prefeito Toninho Bellini, a Secretária de Promoção Social Regina Ramil, a equipe técnica do CREM – Claudia Regiane Sartorelli (Coordenadora e Assistente Social) Adelaide Macedo de Souza (administrativo) e Miriam Rodrigues de Souza (apoio) – e a Analista de Comunicação e Responsabilidade Social da empresa, Mariane Mirandola.

A proposta é que durante o mês de março sejam veiculados diversos conteúdos informativos sobre os tipos de violência contra a mulher, os canais de denúncia e também sobre o que é o CREM. Além disso, também está sendo discutida a possibilidade de uma campanha de arrecadação de absorventes e produtos de higiene pessoal para posterior distribuição às mulheres em situação de vulnerabilidade social.

O projeto foi recebido com entusiasmo pelo prefeito. “Inauguramos o CREM em 2021 e desde então temos colhidos excelentes frutos do trabalho da equipe. Infelizmente temos esse cenário com vários casos de violência, mas é importante que cada vez mais pessoas saibam que o município possui esse serviço, que inclusive já foi premiado e reconhecido a nível estadual”, destacou