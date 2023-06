Crocância incomparável do McFlurry Oreo está de volta ao McDonald’s

Um dos McFlurrys mais amados pelos McLovers volta para os restaurantes da rede em todo o Brasil

Independente do dia, semana, mês ou até estação do ano, sempre é delicioso ir ao McDonald’s para aproveitar um McFlurry. Por isso, de olho nos pedidos dos clientes pela volta dos McFlurrys mais desejados, e logo depois de trazer de volta o McFlurry M&M em abril, a rede traz de volta o McFlurry Oreo, um dos campeões na preferência dos consumidores.

O McFlurry Oreo retorna ao cardápio combinando a crocância sem igual dos biscoitos Oreo com a cremosidade única do McFlurry, afinal só Oreo é Oreo e no McFlurry fica ainda melhor.

Esse lançamento, como todas as sobremesas do McDonald’s, segue os altos padrões de qualidade da marca. À base de bebida láctea, ou seja, tem na maioria de sua composição ingredientes lácteos, é feita com aroma natural de baunilha, chocolate ou os dois, acompanha a cobertura de preferência do cliente, que não tem adição de gordura hidrogenada na formulação, junto com pedaços do clássico e icônico Oreo, biscoito extremamente crocante e de recheio incomparável.

Para Sérgio Eleutério, diretor de Marketing do McDonald’s Brasil, a renovação da parceria entre Oreo e McDonald’s é um motivo de celebração: “Buscamos oferecer sempre opções novas e deliciosas para os nossos consumidores possa matar sua #FomeDeMéqui, mas confesso que voltar com os clássicos mais pedidos é sempre uma delícia. A parceria com Oreo é uma dessas combinações perfeitas de clássico e saboroso.”

A sobremesa já está disponível em McDonald’s do país todo e, para experimentar basta pedir pelo McDelivery, no Peça e Retire, passar no Drive-Tudo ou até mesmo no balcão do restaurante ou pelos totens de autoatendimento. Para não perder outras novidades como essa, acesse o site do McDonald’s.