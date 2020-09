Cronograma de obras de recuperação e conservação nas rodovias administradas pela Renovias – 14 a 19 de setembro

As rodovias administradas pela Renovias (SP-340, SP-342, SP-344, SP-350 e SP-215) passarão por obras de recuperação e de conservação na próxima semana, cujos serviços são fiscalizados pela Artesp (Agência de Transportes do Estado de São Paulo).

As equipes da concessionária e das empresas terceirizadas estarão trabalhando nos locais indicados abaixo, das 7h30 às 17h, e por isso os usuários devem ficar atentos à sinalização e respeitar os limites de velocidade de cada trecho. Em alguns casos, o estreitamento de faixas será necessário, bem como interdições parciais e sistema de pare e siga.

Confira os serviços que serão realizados:

Roçadas

SP-340

5 pontos nos sentidos Norte e Sul – entre os kms 148 e 168 – de Mogi Mirim a Mogi Guaçu

4 pontos nos sentidos Norte e Sul – entre os kms 210 e 235 – de Aguaí a Casa Branca

SP-342

5 pontos nos sentidos Leste e Oeste – entre os kms 193 e 203 – Espírito Santo do Pinhal

5 pontos nos sentidos Leste e Oeste – entre os kms 220 e 227 – São João da Boa Vista

SP-344

2 pontos nos sentidos Leste e Oeste – entre os kms 201 e 213 – em Aguaí

SP-215

1 ponto nos sentidos Leste e Oeste – entre os km 38 ao km 42 – Casa Branca

SP-350

4 pontos nos sentidos Norte e Sul – entre os km 250 ao km 262 – de Itobi a São José do Rio Pardo

Recuperação de obras de arte especiais

SP-340

4 pontos nos sentidos Norte e Sul – entre os kms 200 e 251 – de Aguaí a Casa Branca

Sinalização horizontal

SP-340

1 ponto nos sentidos Norte e Sul – entre os kms 114 e 200 – de Campinas a Aguaí

SP-344

1 ponto nos sentidos Leste e Oeste – entre os kms 200,1 e 242,6 – de Aguaí a Vargem Grande do Sul

Obras de pavimento (fresagem)

SP-340

Entre os kms 224 e 281 (Norte e Sul) – de Aguaí a Mococa

Obras de Pavimento – reparos localizados (tapa-buracos)

SP-340

Km 114 ao km 281 (Norte e Sul) – de Campinas a Mococa

SP-342

Km 172 ao km 251 (Leste e Oeste) – de Mogi Guaçu a Águas da Prata

SP-344

Km 200 ao km 242 (Leste e Oeste) – de Aguaí a Vargem Grande do Sul

SP-350

Km 238 ao km 272 (Norte e Sul) – de Casa Branca a São José do Rio Pardo

SP-215

Km 29 ao km 49 (Leste e Oeste) – de Vargem Grande do Sul a Casa Branca

O cronograma de obras de recuperação e de conservação poderá sofrer alterações por conta do tempo ou de emergências operacionais. O Sistema de Ajuda ao Usuário (SAU) da Renovias está à disposição 24 horas por dia aos motoristas. Para acioná-lo, basta ligar 0800 055 9696 ou usar um dos fones de emergência, implantados a cada quilômetro. Condições antecipadas do tráfego podem ser obtidas pelo site www.renovias.com.br.

A malha viária da Renovias liga Campinas, Circuito das Águas e sul de Minas: SP-340 (Campinas/Mococa), SP-342 (Mogi Guaçu/Águas da Prata), SP-344 (Aguaí/Vargem Grande do Sul), SP-350 (Casa Branca/São José do Rio Pardo) e SP-215 (Vargem Grande do Sul/Casa Branca), com extensão de 345,6 quilômetros. A concessionária administra as rodovias através do Programa de Concessões Rodoviárias do Governo do Estado de São Paulo.