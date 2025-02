Cuidados com pets idosos: campanha Fevereiro Roxo destaca importância da prevenção e qualidade de vida

Doenças como Alzheimer canino, artrite e insuficiência renal são comuns em animais de idade avançada; especialista alerta para a importância do diagnóstico precoce

Fevereiro Roxo é o mês de conscientização sobre doenças crônicas e degenerativas, e, além dos cuidados com os humanos, o alerta se estende também aos animais de estimação. Com o aumento da longevidade dos pets, cresce a preocupação com enfermidades como disfunção cognitiva (conhecida como Alzheimer canino), artrite, insuficiência renal e problemas cardíacos, que afetam cães e gatos idosos.

Segundo o Instituto Pet Brasil, a população de animais de estimação no Brasil ultrapassa 149 milhões, com cerca de 20% já considerados idosos. A expectativa de vida dos pets aumentou devido aos avanços na nutrição, medicina veterinária e cuidados preventivos, tornando essencial a atenção especial para os desafios da terceira idade.

Doenças comuns e sinais de alerta

Segundo Francis Flosi, médico-veterinário e diretor da Faculdade Qualittas, muitos tutores não percebem os primeiros sinais do envelhecimento dos pets, que podem incluir mudanças de comportamento, dificuldades de locomoção e alterações no apetite. Flosi destaca as doenças mais frequentes:

Síndrome da Disfunção Cognitiva (Alzheimer canino e felino) – Semelhante ao Alzheimer humano, essa condição provoca desorientação, alterações no sono e perda de memória.

Artrite e problemas articulares – O desgaste das articulações pode causar dor e reduzir a mobilidade, exigindo ajustes na rotina do animal.

Insuficiência renal – Gatos idosos são especialmente propensos a essa doença, que pode ser controlada com dieta adequada e acompanhamento veterinário.

Doenças cardíacas – Tosse persistente, cansaço e dificuldade para respirar são sinais de alerta para problemas cardíacos.

Como garantir qualidade de vida para pets idosos?

O especialista recomenda um conjunto de medidas para manter a saúde e o bem-estar dos pets na terceira idade:

Check-ups regulares – “Consultas veterinárias devem ser feitas, no mínimo, a cada seis meses para diagnósticos precoces”.

Alimentação balanceada – “Dietas específicas para pets idosos ajudam a prevenir problemas renais e articulares”

Atividade física moderada – “Caminhadas leves e brincadeiras adaptadas mantêm o animal ativo sem sobrecarregar as articulações”.

Ambiente seguro e confortável –“Camas ortopédicas, rampas de acesso e tapetes antiderrapantes evitam quedas e lesões”

Estimulação mental – “Brinquedos interativos e novos desafios ajudam a manter a cognição ativa e prevenir o Alzheimer canino”.

Fevereiro Roxo: Conscientização e prevenção

A campanha Fevereiro Roxo reforça a importância do cuidado contínuo e da prevenção de doenças crônicas, garantindo que cães e gatos tenham uma velhice saudável e feliz. “Tutores devem ficar atentos aos sinais do envelhecimento e buscar acompanhamento veterinário especializado para proporcionar mais qualidade de vida aos seus companheiros de longa data”, finaliza Flosi.