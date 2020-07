Cultura abre cadastro para artistas terem acesso a benefício emergencial da Lei Aldir Blanc

A Secretaria de Cultura e Turismo abre nesta segunda-feira, 20, o cadastro para que artistas locais tenham acesso ao benefício emergencial concedido pelo Governo Federal através da Lei Aldir Blanc nº 14.017 de 29 de junho de 2020.

Pela lei, artistas e trabalhadores do setor cultural que estão ativos nos últimos 24 meses podem receber um auxílio de R$ 600,00 (desde que não tenham recebido o Auxílio Emergencial) e os espaços culturais podem receber até R$ 10 mil. Além disso, a pasta irá publicar editais de chamamento para atividades diversificadas que podem ser realizadas de maneira online durante a pandemia.

A fim de organizar a seleção seguindo todos os critérios já estabelecidos na Lei Aldir Blanc, a Secretaria de Cultura abriu dois cadastros online: um para artistas e outro para espaços culturais. As fichas ajudarão na filtragem dos artistas que podem ser beneficiados com o benefício e também têm como objeto o cadastramento e credenciamento de artistas e profissionais de arte e cultura para executarem serviços nas atividades estabelecidas pela Secretaria da Cultura e Turismo bem como criar e subsidiar informações ao Sistema Municipal de Informações e Indicadores Culturais de Itapira.

Além do cadastro a nível municipal, os interessados também precisam se inscrever no Mapa da Cultura (http://mapas.cultura.gov.br/) e no ID Cultura (https://id.cultura.gov.br/). “É necessário um cadastro em todos esses locais para que as informações sejam cruzadas e seja possível receber o benefício”, explicou Tamiris Brianti Ponces, Secretária de Cultura e Turismo. Por enquanto não há um prazo final para as inscrições.

Cadastro Municipal

Artistas e trabalhadores do setor cultural:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfHo0cmrywI_qaXYbD5utQHWDrj7xHLyBYlJgOVCChkdrrJag/viewform

Espaços culturais: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfJwciP6df6ekHakSj9dl6aYc_rCG_xcHEiuURI3oeZ65IsKQ/viewform