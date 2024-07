Cultura abre chamamento público para o Concurso de Rainha e de outras áreas artísticas para a Festa das Nações 2024

A Secretaria Municipal de Cultura iniciou nesta semana o processo de chamamento público para o Concurso de Rainha e de outras áreas artísticas interessadas em participar da Festa das Nações de Mogi Guaçu – 2024, que será realizada no Centro Cultural, no Jardim Camargo. O evento irá acontecer no primeiro final de semana de agosto começando na sexta-feira, 2, a partir das 19h. Já no sábado, 3, e domingo, 4, a festa será no período das 12h às 23h.

A Festa das Nações 2024 terá participação de 12 operações de comidas típicas dos países da Alemanha, Argentina, Bélgica, Brasil, Espanha, Estados Unidos, Holanda, Itália, México, Países Árabes, Portugal e Reino Unido, além de outras três de bebidas de diferentes países do mundo.

Mais informações sobre as referidas chamadas públicas podem ser solicitadas pelo e-mail: sc-contato@mogiguacu.sp.gov.br ou pelo telefone e WhatsApp (19) 3811.8650.

Rainha

O presente edital visa selecionar 12 mulheres com idade entre 14 e 25 anos para representar cada um dos países que serão festejados na Festa das Nações. As interessadas podem inscrever-se gratuitamente até o dia 12 de julho até às 16h por meio de preenchimento de formulário online disponível pelo link https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdR1MDypPNAPa8zuAXEU792OqH3DWY xjbHg-Xo3Cgm0h3D4Aw/viewform.

Cada candidata deverá enviar um vídeo com o tempo de até um minuto dizendo o nome (que pode ser o nome artístico), idade, onde estuda, hobby preferido, bairro em que mora e responder à pergunta “Por que você quer ser uma das Rainhas na Festa das Nações 2024?”.

Todas as informações referentes ao Concurso de Rainha das Nações serão divulgadas no site oficial da Prefeitura Municipal de Mogi Guaçu no link www.mogiguacu.sp.gov.br.

Dança

Serão selecionados grupos, academias e escolas de dança para apresentação durante o evento, podendo cada uma delas inscrever até duas coreografias nas categorias trio ou conjunto. Os números apresentados deverão fazer alusão referente aos países celebrados. As inscrições podem ser realizadas por meio de formulário online pelo link https://bit.ly/45CyTSf até o dia 12 de julho até às 16h.

É importante destacar que os grupos, academias e escolas de dança se apresentarão de forma voluntária e não haverá nenhum tipo de ajuda de custo. As apresentações serão no sábado e domingo, dias 03 e 04 de agosto, no horário de realização da Festa das Nações das 12h às 17h.

Banda

Por meio desta chamada pública, a Secretaria Municipal de Cultura vai selecionar até quatro grupos musicais que sejam covers de atrações internacionais ou grupos que realizem shows nos seguintes estilos: MPB e Samba, Pop/Rock Internacional, Street Jazz Band, Blues e Rhythm and Blues, Reggae, Música Italiana, Música Espanhola, Música Portuguesa, Música Mexicana, Música Árabe, Música Celta, Música Andina, Música Indígena.

As inscrições podem ser realizadas até às 16h do dia 12 de julho através de formulário online disponível no link: https://bit.ly/4ctsn2g.

Artesãos

Este edital tem como objetivo selecionar até 20 artesãos e trabalhadores manuais para participarem da Festa das Nações – 2024. As inscrições deverão ser feitas no dia 17 de julho, uma quarta-feira, de forma presencial das 17h às 18h na sede da Secretaria Municipal de Cultura localizada na Avenida dos Trabalhadores, no nº 2. 651, no Jardim Camargo.