Cultura abre inscrições para o 16° Salão de Humor de Mogi Guaçu

A Secretaria Municipal de Cultura está com inscrições abertas para o 16° Salão de Humor de Mogi Guaçu. Os interessados têm até o dia 22 de maio para realizar as inscrições. O cadastramento pode ser feito por meio do preenchimento do formulário online disponível no link https://bit.ly/Formulário_Salão_2023 ou pessoalmente na Secretária Municipal de Cultura.

O edital completo pode ser conferido no site da Prefeitura em https://dosp.com.br/exibe_do.php?i=MzUzNDA5. Entre os objetivos do Salão de Humor estão a valorização do artista, usar as artes visuais como forma de conscientização e reflexão, divulgação de diferentes modalidades artísticas e novos talentos. Serão aceitos 60 trabalhos para a exposição cuja modalidades aceitas são: cartum, caricatura e história em quadrinhos.

Podem participar do 16° Salão de Humor de Mogi Guaçu artistas de qualquer nacionalidade, amadores ou profissionais. A exposição dos trabalhos será realizada entre os dias 1º de junho e 1º de julho no Centro Cultural, situado na Avenida dos Trabalhadores, nº 2.651, no Jardim Camargo, onde também está localizada a sede da Secretaria Municipal de Cultura.

Uma comissão julgadora vai analisar os trabalhos inscritos e escolher os melhores de cada modalidade. As premiações incluem certificados de participação para todos os inscritos selecionados, troféus e bonificações em dinheiro para os 1°, 2° e 3° lugares nos valores de R$ 600; R$ 400 e R$ 200, respectivamente.