Equipes de Futebol de Salão de Pedreira estarão disputando as finais do Campeonato da Associação Desportiva Regional

Durante este final de semana as equipes de Futebol de Salão de Pedreira estarão disputando as finais do Campeonato da ADR – Associação Desportiva Regional, que reúne equipes das cidades da Baixa Mogiana e Circuito das Águas Paulista.

No sábado, 28 de setembro, a equipe Sub-14 de Pedreira estará em Mogi Guaçu para enfrentar os donos da casa. No domingo, dia 29, as equipes pedreirenses estarão na cidade de Aguaí, para enfrentar pela Categoria Sub-12 o time de Socorro e pela Categoria Sub-18, a equipe de Aguaí.

“Nossas equipes dedicaram-se nos treinamentos e estão preparadas para as finais do Campeonato de Futsal da ADR, boa sorte aos nossos atletas”, destacaram os treinadores do Projeto Pro Esporte de Futsal da Secretaria Municipal de Esportes e Lazer.