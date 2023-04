Cultura abre inscrições para o 1º Festival de Cinema de Mogi Guaçu

A Secretaria Municipal de Cultura realiza chamamento público para selecionar curtas-metragens para participar do Cine Guaçu – 1º Festival de Cinema de Mogi Guaçu. As inscrições são gratuitas e devem ser feitas até às 23h e 59 minutos do dia 29 de abril por meio de preenchimento de formulário eletrônico disponível no link: https://bit.ly/inscricaocineguacu2023. O edital completo encontra-se no Diário Oficial do Município e pelo link: https://dosp.com.br/exibe_do.php?i=MzQ1Mjg1.

O secretário de Cultura, André Sastri, comentou que o Cine Guaçu tem como objetivo incentivar a produção audiovisual na região de Mogi Guaçu. “Além disso, queremos divulgar o cinema nacional de curta-metragem, para desenvolver essa linguagem e formato específicos e também para colocar as ações do evento no calendário cultural da cidade”, falou.

A proposta é selecionar até 12 curtas-metragens para serem apresentados durante o evento que irá acontecer entre os dias 20 e 27 de junho de forma presencial no Centro Cultural, que está localizado na Avenida dos Trabalhadores, nº 2.651, no Jardim Camargo.

O 1º Festival de Cinema de Mogi Guaçu que será dividido em três categorias específicas, sendo as seguintes:

1) Documentário – obra de audiovisual sem roteiro pré-concebido, produzida a partir de estratégias de abordagem à realidade ou de roteiro pré-concebido cuja trama ou montagem seja organizada de forma discursiva por voz over, texto escrito ou depoimentos de personagens reais.

2) Experimental – obra de audiovisual produzida de diversas formas que possuam como intenção a exploração dos limites e possibilidades da linguagem audiovisual.

3) Ficção – obra de audiovisual produzida a partir de roteiro pré-concebido cuja trama ou montagem seja organizada de forma narrativa.