Cultura abre na próxima segunda inscrições para Concurso Fotográfico em Mogi Guaçu

A Secretaria Municipal de Cultura dá início na próxima segunda-feira, dia 12 de julho, às inscrições para o 16º Concurso de Fotografia “Retratos de Nossa Terra”. Interessados em participar deverão encaminhar até três fotos com temática local para o e-mail sc-concurso@mogiguacu.sp.gov.br. O edital com o regulamento está disponível no site http://bit.ly/concursodefotografia2021.

A concorrência será dividida esse ano em três categorias: Infantil, para crianças com até 12 anos; Juvenil, para adolescentes de 13 a 17 anos; e Adulta, para maiores de 18. O prazo final para a entrega dos trabalhos é 26 de julho, com premiação prevista para o dia 31 de agosto, no Centro Cultural.

“Todos os moradores de Mogi Guaçu podem participar. Queremos ver a nossa bela cidade através das lentes e do olhar de guaçuanos de diferentes idades e regiões da cidade”, destacou o secretário da pasta, André Sastri. “Podem ser fotos feitas com câmeras fotográficas, celulares, tablets. É a sensibilidade e a criatividade que fazem a diferença para uma boa foto”.

De acordo com ele, todas as imagens serão analisadas por júris popular e profissional – e os três primeiros de cada categoria receberão certificados e brindes oferecidos pela Secretaria. Mais informações podem ser obtidas pelo telefone (19) 3811-8670.