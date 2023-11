Cultura anuncia os vencedores do 38º Concurso de Poesia de Mogi Guaçu

A Secretaria Municipal de Cultura anunciou os vencedores do 38º Concurso de Poesia de Mogi Guaçu durante evento ocorrido na sexta-feira, 24 de novembro, na sala de vídeo Maria Célia Stábile, no Centro Cultural. O concurso é promovido em parceria com a Biblioteca Municipal João XXIII.

Nesta edição, foram 845 inscrições e 995 poesias, sendo 36 trabalhos premiados de participantes. “Agradecemos o empenho de toda a equipe da Biblioteca Municipal João XXIII, dos diretores e diretoras das escolas para que esse concurso acontecesse com muito sucesso. Também aos pais e familiares que estimulam e incentivam a arte da poesia para seus filhos”, comentou o secretário de Cultura, André Sastri.

O 38º Concurso de Poesia de Mogi Guaçu foi dividido em três categorias: adulto para pessoas com idade acima de 18 anos, juvenil para adolescentes entre 13 e 17 anos e infantil para crianças até 12 anos. Os ganhadores foram eleitos após escolha de 10 jurados.

Premiados

Infantil local

1º Lugar: Lara Cristina de Souza

Emef Prefeito Waldomiro Calmazini – “Sou como tu”

2º Lugar: Lorenzo Matiello Dainezi

Colégio Educar – “O amanhã”

3º Lugar: Gabriel Henrique Dias Daciolo

Emef Prefeito Waldomiro Calmazini) – “Preconceito”

Infantil (outras cidades)

1º Lugar: Lara Embroniz Grossi

Colégio Objetivo (Mogi Mirim) – “A magia das palavras”

2º Lugar: Lorenzo Moraes Lodi de Souza

Colégio Educar (Mogi Mirim) – “O Folclore brasileiro”

3º Lugar: Maria Eduarda Bigelli

Colégio Educar (Mogi Mirim) – “Livros são mais que palavras”

Juvenil local

1º Lugar: Anna Lívia Rodrigues Silva

Emef Prefeito Waldomiro Calmazini – “O Rei”

2º Lugar: Geovana Helena Gonçalves da Cunha

Emef Prefeito Waldomiro Calmazini – “Eles existem!”

3º Lugar: Emily Eduarda Barreiro

Emef Prefeito Waldomiro Calmazini – “Respeito em pauta”

Juvenil (outras cidades)

1º Lugar: Marcos Adriano Guasso Junior

Colégio Educar (Mogi Mirim) – “Terra Quente e Coração valente”

2º Lugar: João Pedro Rosa

Escola Estadual Prof. Altair de Fátima Furigo Polettini (Mogi Mirim) – “Ansiedade”

3º Lugar: Emily Bertolini Armelin

Colégio Adventista (Mogi Mirim) – “Vida”

Adulto local

1º Lugar: Meire Terezinha Barreiro – “O som do silêncio”

2º Lugar: Patricia de Campos Occhiucci – “Amo muito”

3º Lugar: Thaís Maciel Percego – “Valores”

Adulto (outras cidades)

1º Lugar: José Ricardo da Silva (Mogi Mirim) – “O encontro”

2º Lugar: Vivaldo do Amaral (Guaranésia) – “Todo dia é Natal”

3º Lugar: José Ricardo da Silva (Mogi Mirim) – “Epitáfio”