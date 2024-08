Cultura credencia entidades interessadas em participar da organização da Campanha de Popularização do Teatro 2025

A Secretaria Municipal de Cultura e Turismo de Campinas abriu nesta terça-feira, dia 27 de agosto, o edital de “Chamada Pública nº 003/2024” com o objetivo de credenciar entidades representativas das companhias profissionais de teatro do município para a eleição dos membros que irão compor a Comissão Organizadora da Campanha de Popularização do Teatro 2025.

O período de inscrição vai de 27 de agosto até o dia 10 de setembro de 2024, totalizando 15 dias corridos. Poderão participar as entidades que representam as companhias profissionais de teatro sediadas no município de Campinas há, pelo menos, dois anos.

As inscrições devem ser realizadas exclusivamente pela internet, por meio do acesso ao edital, disponível em https://campinas.sp.gov.br/secretaria/cultura-e-turismo/pagina/editais.

A reunião para eleição dos dois representantes das entidades das companhias profissionais de teatro do município de Campinas está agendada para o dia 13 de setembro, às 10h, na Secretaria Municipal de Cultura e Turismo.