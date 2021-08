Cultura de Mogi Guaçu está com agendamento aberto para uso do Teatro Tupec

A Secretaria Municipal de Cultura está com o agendamento aberto para eventos no Teatro Tupec, no Centro Cultural. Os agentes culturais interessados na utilização do espaço podem consultar o regulamento pelo site www.mogiguacu.sp.gov.br, na seção de downloads. Mais informações e dúvidas devem ser enviadas para o e-mail sc-teatro@mogiguacu.sp.gov.br.

O Tupec (Tudo pela Cultura) é destinado para o abrigo de espetáculos artísticos com prioridade para as artes cênicas, performáticas, circenses e músicas popular e erudita. “E, desde que não haja prejuízo para a programação artística, o teatro pode sediar conferências, palestras, concursos, exposições, entre outros, respeitando-se sua capacidade de lotação, bem como os horários acordados no contrato de uso”, explica o secretário de Cultura, André Sastri.

Segundo Sastri, o pedido para utilização do Tupec deve ser dirigido aos responsáveis pela pauta do teatro, com antecedência mínima de 30 dias, mediante preenchimento digital de formulário de solicitação para espetáculos e eventos que se encontra disponível no site.

“As solicitações de agendamento devem indicar datas e períodos que serão analisadas pela Secretaria da Cultura, que dará prioridade para eventos artísticos considerando qualificação artística da atividade dos proponentes e participantes, formação, fomento de público e diversidade cultural”.

Caso os interessados queiram agendar mais datas, é necessário, então, que seja apresentado um requerimento para cada evento e, desta forma, os requerimentos serão analisados pela sua ordem de protocolamento.

“Porém, em hipótese alguma poderá o solicitante alterar, inserir programação ou promover outros eventos que não constem da solicitação de pauta sem a prévia autorização da pasta, sob pena de ter seu agendamento cancelado”, ressaltou.