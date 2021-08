Cultura de Mogi Guaçu passar a ter espaço cultural no Buriti Shopping

A partir de hoje , 9 de agosto, a Prefeitura de Mogi Guaçu, por meio da Secretaria Municipal de Cultura, terá um espaço para exposição dentro do Buriti Shopping. Trata-se do Espaço Arte e Cultura, que marca o início do projeto para a descentralização da Cultura no município.

O prefeito Rodrigo Falsetti e os secretários de Cultura, André Sastri, e de Governo, Ivan Pinheiro, além de representantes do Buriti Shopping e do vereador Adriano Luciano Rodrigues, o Adriano Batatinha, participaram da abertura do espaço.

“Estamos iniciando a descentralização da Cultura e a ideia é fazer com que os munícipes tenham mais contato com a arte”, destacou André Sastri, secretário municipal da Cultura ao ressaltar que a parceria com o Buriti Shopping permitirá a realização de outras exposições no Espaço Arte e Cultura sem custo ao município.

Além de exposição, o local poderá ser usado para pequenas intervenções e apresentações de artes. Os artistas interessados em utilizar o espaço devem entrar em contato com a Secretaria Municipal de Cultural.

Até o dia 31 de agosto, ficarão expostas as fotografias dos participantes do 6º Concurso de Fotografias “Retratos de nossa Terra”. A entrada é gratuita.

“Foram 43 inscritos no concurso e as fotografias que trazem o ponto de vista dos fotógrafos das belezas de Mogi Guaçu ficarão expostas aqui até final do mês. O legal é que a população poderá escolher os melhores trabalhos por meio de votação popular”, explicou André Sastri ao informar que Códigos QR serão disponibilizados para a participação após a bancada do júri fazer a pré-seleção dos trabalhos.

O prefeito Rodrigo Falsetti lembrou que uma das metas da Secretaria Municipal de Cultura é justamente a de promover a descentralização da Cultura. “A Cultura tem um papel fundamental em levar os equipamentos culturais para os bairros e essa é uma das nossas metas. Mais uma parceria de extrema importância ao município e tenho certeza que outras serão feitas para levarmos arte para toda a população”, ressaltou.

Serviço

Exposição de Fotografias “Retratos de nossa terra”

9 a 31 de agosto – das 10h às 20h

Espaço Arte e Cultura da SECULT – Shopping Buriti

Rua Francisco Franco de Godoy Bueno, 801

Entrada franca