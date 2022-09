Cultura e Fiscalização promovem evento de troca de figurinhas da Copa do Mundo

A Secretaria de Cultura e Turismo e o Departamento de Fiscalização de Posturas promovem neste domingo, dia 18, um evento para reunir colecionadores para troca de figurinhas do álbum da Copa do Mundo Qatar 2022. A atividade acontece das 9h00 às 12h00 no Parque Juca Mulato, na área da quadra, e é gratuita.

A intenção é reunir crianças, jovens e adultos para uma ajuda mútua para que todos completem os álbuns. Os interessados precisam apenas se dirigir até o local e levar seus cards repetidos para promover as trocas.

Bancas de jornal do município também serão convidadas para participar da atividade para comercializar álbuns e pacotes de figurinhas no local.