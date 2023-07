Cultura e Sebrae lançam 1º Festival de Aniversário dos Distritos

Interessados no ramo de gastronomia e alimentação devem participar dos eventos, dias 8 e 9 de agosto

A Secretaria Municipal de Cultura e Turismo e o Sebrae realizam, nos dias 8 e 9 de agosto, o lançamento do 1º Festival de Aniversário dos Distritos de Ouro Verde e Campo Grande. O evento é voltado aos empresários do segmento de gastronomia e alimentação dos respectivos distritos, para que eles possam se preparar e participar do Festival a ser realizado em setembro.

O primeiro evento de lançamento será no dia 8 de agosto, às 15h, na Praça da Juventude, para os empresários do Distrito do Ouro Verde. O segundo será no dia 9 de agosto, às 15h, na Casa de Cultura Itajaí, para os empresários do distrito do Campo Grande. Os interessados devem se inscrever por meio dos (https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=XLVgbXYlYE2uMxHfDqB5g_K0_K6YK0NBu4QPf9_U6qhUNjNLVkVMTEdUMkYxRU1HQ0FNVDBGSkxKUi4u) e (https://forms.office.com/pages/responsepage.aspx?id=XLVgbXYlYE2uMxHfDqB5g_K0_K6YK0NBu4QPf9_U6qhUQUlaRlk2VzIzVTRCRjhBVlZUNlM1STVHVC4u)

As inscrições já estão abertas e são gratuitas.

“Esta é uma oportunidade para as áreas de gastronomia e alimentação dos distritos se desenvolverem para os festivais, que acontecerão em setembro. Os empresários terão uma preparação, por meio do Sebrae, para que possam entender o evento, o objetivo, a dinâmica e as oportunidades dos festivais que serão realizados em setembro”, explica a secretária municipal de Cultura e Turismo, Alexandra Caprioli.

Os estabelecimentos serão convidados a participar dos Festivais com barracas oferecendo seus respectivos pratos a preços acessíveis.

Serviço

Evento de Lançamento Festival de Aniversário Ouro Verde

Data: 08/08 – (terça-feira)

Horário: 15h

Local: Praça da Juventude – Rua Abigail Zeni Nader, S/N · DIC V

Link de inscrição – Distrito Ouro Verde: https://bit.ly/FestivalOuroVerde

Evento de Lançamento Festival de Aniversário Campo Grande

Data: 09/08 (quarta-feira)

Horário: 15h

Local: Casa de Cultura Itajaí – Rua Benjamin Moloise, 669 – Conj. Hab. Parque Itajaí

Link de inscrição – Distrito Campo Grande: https://bit.ly/FestivalCampoGrande

Crédito Foto: Firmino Piton