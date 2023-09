Cultura Hip Hop comemora 50 anos com revitalização visual no Florence II

Evento será neste domingo, 3 de setembro, e a expectativa é da participação de 19 artistas locais e cinco convidados

O Projeto Leva Cultura com Graffiti Arte em Rua de Bairro Popular em Campinas acontece neste domingo, 3 de setembro, a partir das 8h, no Jardim Florence II, próximo à Av. John Boyd Dunlop. A iniciativa visa promover uma revitalização visual através da celebração histórica dos 50 anos da cultura Hip Hop, no Jardim Florence II. A arte será estampada em muro que fica na Rua Valdemar Bento de Oliveira, esquina com Avenida Nelson Ferreira de Souza, ponto de referência Estação BRT – Rossin.

A expectativa é da participação de 19 artistas locais, outros 5 convidados que já passaram por todos estados brasileiros e também outros países como Irlanda, Portugal, Alemanha, Espanha, Itália, França, Bélgica, Holanda, Colômbia, Argentina e Japão. A execução criativa é totalmente autêntica e responsabilidade de cada artista, que está orientada pelos preceitos de prezar pelo respeito ao próximo como valor universal, sem que haja alusão a mensagens de ódio, sem cunho religioso, mensagens político partidárias ou qualquer situação de exposição/representação pessoal de autoridades públicas.

O projeto conta com diversas apresentações culturais e artísticas, com elementos da cultura Hip Hop como o graffiti, MC e DJ’s junto à performance do Instituto Anelo que irá apresentar repertório musical do grupo “Pretas & Pretos” cantando composições próprias, música popular brasileira e consagrações à personalidades da cultura negra como Martin Luther King, Wilson Simonal e Sandra de Sá. As apresentações iniciam na parte da manhã e serão concluídas até o final da tarde pelos artistas DJ Binho, DJ Urso e MC Risco.

Identificação do cenário urbano

A iniciativa busca engajar a cultura popular como fator de identificação do cenário urbano em suas representações de vida do povo trabalhador e das pessoas que convivem entre ruas, becos e vielas, fazendo da rua o convite a observar uma outra cidade através das artes. Segundo idealizadores da ação, o projeto Estação Hip Hop visa a transformação social através da geração de trabalho e renda, a inclusão social através da cultura popular e da ocupação do espaço público com mensagens de reflexão de valores que podem fazer do mundo um lugar melhor para a humanidade. A Secretaria Municipal de Cultura e Turismo apoia o evento.

