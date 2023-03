Cultura leva servidores para apreciar a arte de Van Gogh & Impressionistas

A Secretaria de Cultura e Turismo de Campinas promoveu aos seus servidores uma noite única para vivenciar a arte e cultura por meio da exposição Van Gogh & Impressionistas. Servidores, funcionários, com direito a acompanhante tiveram a oportunidade de participar de sessões exclusivas nesta quarta-feira, 15 de março.

A iniciativa teve a parceria da Secretaria e da Lightland Produções, que tem o slogan “Viva a arte em seu melhor momento”. Os convidados ficaram deslumbrados com a exposição, que é um convite a uma emocionante viagem pelo genial universo do pintor holandês, com direito a célebres obras, como autorretratos, recheada de arte e tecnologia.

“As sessões possibilitaram aos nossos servidores conhecer uma exposição deste nível. A arte tem um papel crucial na cultura e na sociedade, ajudando a iluminar nossas mentes e expandir nossos horizontes. Por isso que é tão importante que nós, que fazemos e vivemos da cultura, tenhámos a oportunidade de viver essa experiência, nos inspirar e enriquecer”, disse a secretária municipal de Cultura e Turismo, Alexandra Caprioli.

Sucesso em outras grandes cidades, Campinas foi escolhida para receber a exposição por pertencer a uma região vocacionada para a cultura, o conhecimento e a inovação tecnológica. “A cidade está muito orgulhosa de ter sido incluída nesta exposição. É um orgulho para gente e extremamente gratificante”, acrescentou Alexandra.