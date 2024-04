Cultura publica edital para pareceristas, jurados e mediadores

Inscrições estão abertas a partir desta terça-feira, 23, no Portal da Cultura

Veja como participar como parecerista, jurado ou mediador cultural

A Secretaria Municipal de Cultura e Turismo de Campinas abre a partir desta terça-feira, 23 de abril, as inscrições para pareceristas (responsáveis pela análise e emissão de parecer técnico sobre projetos); jurados (para seleção em concursos/premiações) e mediadores culturais (para orientar artistas em editais). O edital de pré-qualificação foi publicado no Diário Oficial desta terça-feira.

As inscrições e informações sobre o edital estão no Portal da Cultura no link https://portalcultura.campinas.sp.gov.br/editais/2024-edital-pre-qualificacao-no-0012024.

O objetivo é pré-qualificar pessoas físicas para exercerem as atividades nestas três categorias. Quem quiser participar poderá se inscrever em uma ou mais categorias.

As áreas nas quais o participante poderá se inscrever para as modalidades pareceristas e jurados são as seguintes:

Antiguidade e Colecionismo;

Arquivo;

Artesanato;

Artes Cênicas;

Artes Integradas;

Artes Visuais;

Audiovisual;

Bem-estar, Esotéricos e Holísticos;

Circo;

Comida de Rua;

Culturas Afro-brasileiras;

Culturas LGBTQIA+;

Culturas Urbanas e Periféricas;

Dança;

Designer;

Economia Criativa;

Estudo e Pesquisa;

Festivais;

Fotografia;

Formação;

Literatura;

Manifestações das Culturas Populares;

Mídia Digital;

Moda;

Museu;

Música;

Patrimônio Histórico e Cultural (material e imaterial).

Cada participante poderá indicar até cinco áreas diferentes na inscrição.

Para a categoria mediadores culturais, não é necessário escolher as áreas.