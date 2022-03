Cultura realiza eventos de teatro e música nos dias 25 e 27 de março

A Secretaria Municipal de Cultura promoverá nos dias 25 e 27 de março eventos que incluem teatro, sarau, festival artístico e música. Os eventos serão realizados por meio da Lei Federal nº 14.017 de 29 de junho de 2020, a Lei de Emergência Cultural Aldir Blanc. Para saber mais sobre os espetáculos e apresentações, confira a agenda.

Sexta-feira, 25 de março

Teatro

A Cia de Teatro Parafernália apresenta a peça teatral Água à Vista!. A apresentação será às 9h, na própria sede do grupo situada na Rua Antônio de Freitas, 37, Parque Cidade Nova. A entrada é franca.

Música

Dando continuidade às postagens do SADA – Sarau Virtual dos Artistas –, a Secretaria de Cultura fará, às 10h30, a exibição virtual da banda guaçuana de Heavy Metal Primezero. Será a segunda exibição do projeto que ainda terá outras 16 semanas de shows virtuais que serão sempre de terça e sexta-feira, às 10h30.

Para curtir as apresentações do SADA acesse www.facebook.com/secult.guacu ou www.instagram.com/secult.guacu.

Sarau

Na Escola Estadual Luiz Martini, às 19h, acontecerá o 1º Sarau Muvuca. O objetivo do evento é dar palco, voz e visibilidade para os artistas iniciantes de Mogi Guaçu. Também haverá apresentação da Cia Amoré e Adriano Texugo.

Domingo, 27 de março

Festival

No Profeta Pub, acontecerá o Festival Multicultural que reunirá música, artes plásticas, visuais e cênicas, a partir das 15h. A entrada é gratuita e a classificação etária é de 18 anos. O Profeta Pub fica na Rua Vereador João da Rocha Franco, nº 39, Centro.

Ingás

No domingo, 27 de março, a partir das 17h, terá show acústico do projeto musical Outras da Legião, no Parque dos Ingás. A apresentação será em formato pocket, mesclando música com teatro e referenciando um dos maiores grupos de rock nacional, a Legião Urbana. No palco, quatro artistas irão tocar ao vivo um repertório de músicas menos conhecidas da banda, mas também tocarão sucessos famosos.

“A relação de música com teatro ficará por conta da performance do vocalista e idealizador do projeto Neto Villar, que no palco apresenta-se com visual característico remetendo a imagem do artista Renato Russo e explorando o conceito dos musicais teatrais que prestam homenagens a grandes artistas da música”, comentou o assessor de Cultura, Rodrigo Peguin.