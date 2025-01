Cursinho Municipal Pré-Vestibular de Pedreira tem inscrições abertas até 17 de fevereiro

O Cursinho Municipal Pré-Vestibular de Pedreira recebe até o dia 17 de fevereiro, inscrições dos interessados em se prepararem para as provas do ENEM e dos Vestibulares de 2025.

As inscrições devem ser feitas pelo link: https://forms.gle/bF9fsJeAdRJRnw2U9. São 40 vagas disponibilizadas. As aulas serão gratuitas, no período noturno (19h às 23h) e acontecerão na Escola Municipal de Ensino Fundamental Professora Maria Elisa Vicentin Pintor, localizada na Avenida Joaquim Carlos, 1.769, Vila São José.

“A iniciativa tem como objetivo preparar os estudantes do Município para o Exame Nacional do Ensino Médio – ENEM – e as provas dos vestibulares para o ingresso no Ensino Superior”, ressalta o Prefeito Fábio Polidoro.

O Cursinho Preparatório tem a coordenação do SAMUCA e é voltado aos alunos que residem no Município, que tenham concluído o Ensino Médio ou estejam cursando o último ano.