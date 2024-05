CURSO: CUIDADOS NA MELHOR IDADE

inscrições abertas para o curso “Cuidados na Melhor Idade”, que acontecerá na sexta-feira, 24 de maio, das 8h às 17h, na Secretaria de Desenvolvimento Social, Rua Santo Antônio, 386 – Centro. Além da capacitação, a iniciativa contará com café da manhã e almoço. Para se inscrever, os interessados devem procurar a Secretaria de Desenvolvimento Social, com cópia do RG e CPF, endereço completo, e-mail e telefone.

O intuito da formação é fornecer orientações abrangentes sobre cuidados específicos para a população idosa abordando temas cruciais como alimentação, higiene, prevenção de quedas, primeiros socorros em casos de queimaduras, organização da rotina em ambiente doméstico, além de orientações sobre as mudanças nos órgãos e sentidos, como visão, audição, paladar e olfato, promovendo uma melhor qualidade de vida para a população idosa.

O curso é uma parceria da Prefeitura Municipal, por meio da Secretaria de Desenvolvimento Social e do Fundo Social de Solidariedade, com o SENAR (Serviço Nacional de Aprendizagem Rural).

Mais informações: Secretaria de Desenvolvimento Social.