Curso de Gestantes Promovido pelo Fundo Social de Solidariedade de Holambra Começa em Outubro

O Fundo Social de Solidariedade de Holambra, em parceria com voluntários, está organizando um curso especial para gestantes. A iniciativa acontecerá entre os dias 7 de outubro e 25 de novembro, todas as segundas-feiras, das 14h às 16h, na Associação Príncipe Bernardo.

O curso é uma oportunidade para futuras mamães se prepararem para a chegada dos bebês, com conteúdos sobre cuidados com o recém-nascido, amamentação, e bem-estar da gestante. As inscrições devem ser realizadas até o dia 4 de outubro no Salão da Terceira Idade, das 8h às 11h e das 14h às 16h. Para se inscrever, é necessário apresentar o Cartão Cidadão.

Esse projeto, apoiado por voluntários dedicados, busca proporcionar apoio e informações valiosas para gestantes, promovendo saúde e bem-estar para as famílias de Holambra.