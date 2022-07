CURSO DE ITALIANO PARA IDOSOS

O Prefeito de Mogi Mirim, Paulo de Oliveira e Silva, visitou na manhã desta segunda-feira (11) a Biblioteca do Idoso “Odete Megiato Bronzatti” que, há uma semana, recebe idosos para aulas gratuitas de italiano. Os experientes alunos estão aprendendo um novo idioma com a professora voluntária Zezé Francioso, todas as segundas-feiras, às 10h.

Antes da pandemia, a turma de italiano para pessoas com mais de 60 anos – que faz parte de um projeto mais amplo, de alfabetização e línguas para a terceira idade – chegou a ter 16 alunos.

Agora, as aulas estão sendo retomadas com total apoio da Administração Municipal, por meio da Coordenadoria do Idoso e da Casa dos Conselhos.