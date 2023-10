CURSO GRATUITO DE DOCES PARA FESTA DO FUNDO SOCIAL TERÁ INSCRIÇÕES ABERTAS NA SEGUNDA-FEIRA

O Fundo Social de Solidariedade de Jaguariúna abre nesta segunda-feira, dia 30 de outubro, às 8h, as inscrições para o curso gratuito de doces para festa. As aulas estão previstas para o período de 13 a 23 de novembro, das 13h às 17h, no Fundo Social.

Durante o curso os alunos aprenderão as técnicas para a elaboração de doces para festa. Para participar, é preciso ser maior de 18 anos.

As inscrições podem ser feitas na sede do Fundo Social, que fica na Rua Cândido Bueno, 792, no Centro. Para isso é necessário apresentar cópias dos seguintes documentos: RG, CPF, Cartão Cidadão e comprovante de endereço.

O Fundo Social também orienta os candidatos a trazerem por escrito o e-mail e o número de telefone pessoal.

Mais informações podem ser obtidas pelo telefone: (19) 3867-2344.