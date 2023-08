Curso gratuito de Inglês Básico da Fatec Itapira começa em agosto

Foto: Divulgação

Aulas da última turma do curso foram concluídas no final do primeiro semestre

Para concorrer a uma das 20 vagas, é preciso ter idade igual ou superior a 16 anos; inscrições e sorteio dos contemplados ocorre na quinta-feira (17), na sede da faculdade

A Faculdade de Tecnologia do Estado (Fatec) Itapira, localizada na Região de Campinas, vai abrir mais uma vez processo seletivo para o curso gratuito de Inglês Básico. Para concorrer a uma das 20 vagas disponíveis, os candidatos devem ter idade igual ou superior a 16 anos e doar um litro de leite e um quilo de alimento não perecível (exceto sal) no ato da inscrição – os donativos serão direcionados a entidades assistenciais do município.

As inscrições devem ser realizadas presencialmente na sede da Fatec Itapira, nesta quinta-feira (17), das 17 horas, às 17h30. O sorteio das vagas ocorrerá logo na sequência – confira as regras no edital. As aulas serão semanais, todas as quintas-feiras, das 17h30 às 18h30. O curso começa no dia 14 de agosto e vai até dezembro.

“Este projeto é muito bem-visto pela comunidade, principalmente pela qualidade do ensino. Sempre que abrimos vagas recebemos uma grande quantidade de inscrições”, afirma o diretor da Fatec, Luiz Henrique Biazotto.

Serviço

Curso gratuito de Inglês Básico

Local: Fatec Itapira

Rua Tereza Lera Paoletti, 590 – Jardim Bela Vista

Data: a partir de 24 de agosto, às quintas-feiras

Horário: das 17h30 às 18h30

Inscrições: dia 17 de agosto, presencialmente, na sede da Fatec

Mais informações: no edital e pelo WhatsApp (19) 3843-1996

