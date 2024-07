Curso prático em piscicultura traz recomendações para manejo sanitário

Foto: Marcia Ishikawa

Tanque escavado com lona e aeradores para garantir a manutenção do ambiente aquático

Pesquisadores da Embrapa Meio Ambiente, em colaboração com professores do Programa de Pós-graduação em Biologia Animal da Unicamp, conduziram um curso prático em uma piscicultura localizada em Mogi-Mirim, SP, em 21 de junho de 2024. Durante o evento, enfatizaram diretrizes essenciais para o manejo sanitário em ambientes de criação de peixes. Entre as recomendações destacadas estão o monitoramento diário da qualidade da água, do comportamento dos peixes e da presença de parasitas nas brânquias. Também foram abordados cuidados específicos relacionados à densidade populacional nos viveiros e à alimentação adequada conforme a fase de desenvolvimento dos peixes.

Sob a coordenação de Marcia Ishikawa e Julio Queiroz, ambos da Embrapa Meio Ambiente, juntamente com os professores Marlene Ueta e Edson Adriano do PPGBioAnimal da Unicamp, os participantes visitaram a piscicultura para examinar de perto suas práticas de manejo.

Durante a visita, os participantes puderam observar o uso de uma sonda multiparâmetros para aferir os parâmetros da água nos viveiros. Marcia Ishikawa explica que assim foi possível aferir a qualidade da água, conhecer de perto toda a propriedade e observar os peixes.

O funcionamento da entrada e saída da água chamou a atenção dos participantes que puderam conhecer as estratégias adaptadas pelo próprio produtor para facilitar sua rotina. No final da visita foi possível coletar amostras de peixes para uma avaliação clínica e monitoramento da saúde dos peixes.

O processamento das amostras coletadas foi realizado no Laboratório de Aquicultura e Ecotoxicologia da Embrapa Meio Ambiente onde os participantes puderam, além de processar e analisar as amostras, realizar uma discussão sobre os dados observados e coletados na piscicultura.

Queiroz enfatizou a importância dessa interação entre a pesquisa e o produtor, onde os alunos puderam conhecer uma produção de perto e vivenciar os desafios de uma produção.

“O curso foi dinâmico e todos tiveram a oportunidade de acompanhar os procedimentos como se estivessem participando de uma assistência técnica na propriedade”, destacou Queiroz.

A programação contou com conversa sobre produção de peixes: desafios, manejo e cuidados durante a produção para garantir a qualidade do pescado e o seu bem-estar” e logo após, uma prática para conhecer a rotina de uma piscicultura, com demonstração dos procedimentos básicos para o manejo sanitário, monitoramento da qualidade da água, biometria, avaliação clínica e de comportamento, monitoramento da saúde dos peixes por meio do exame direto (raspado de pele e brânquia) e avaliação dos biomarcadores (hematológicos, bioquímicos e enzimáticos), finalizando com o processamento e análises de amostras dos peixes coletados e encaminhamentos e recomendações para melhorias no manejo sanitário da piscicultura. peixes para uma avaliação clínica e monitoramento da sua saúde.