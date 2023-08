Curso Profissionalizante de Soldador ao Arco Elétrico – MAG: Uma Oportunidade Gratuita em Parceria com o SENAI

Por Regina Vicenzotti

Foto Divulgação

A Prefeitura do Espírito Santo do Pinhal e o SENAI se unem para capacitar a população local

A Prefeitura de Espírito Santo do Pinhal, em colaboração com o Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial (SENAI), tem o prazer de anunciar a oferta de um novo curso profissionalizante que promove negócios como oportunidades de carreira para os moradores da cidade. O curso de Soldador ao Arco Elétrico – MAG é uma iniciativa gratuita, fruto de um investimento de R$ 82.000,00 pela atual administração municipal.

As inscrições para este curso serão abertas a partir de 28/08/2023 , proporcionando uma oportunidade imperdível para aqueles que desejam aprimorar suas habilidades e ingressar em uma carreira na indústria da indústria.

O curso de Soldador ao Arco Elétrico – MAG, oferecido em parceria com o SENAI, tem como objetivo principal o desenvolvimento de capacidades relacionadas à execução de soldagem ao arco elétrico no processo TIG em aço carbono. Os participantes aprenderão a realizar soldagens em diferentes posições, incluindo plana (1F e 1G), horizontal (2F e 2G) e vertical (3F e 3G) em juntas de ângulo e topo.

Durante o curso, os alunos serão treinados em diversas habilidades essenciais para a integração, incluindo a preparação, montagem, modificação propriamente dita, bem como o controle visual e dimensional. Além disso, o programa segue procedimentos e normas técnicas rigorosas, enfatizando a importância da qualidade, do respeito ao meio ambiente e das práticas de saúde e segurança no local de trabalho.

Para se inscrever neste curso promissório, os candidatos deverão apresentar os seguintes documentos:

Cópia de RG

Cópia de CPF

Cópia de Comprovante Escolar

Comprovante de Endereço

As inscrições serão realizadas na EMIP Escola Dito Françoso , que é a unidade do SENAI no Espírito Santo do Pinhal. Para mais informações e para iniciar seu processo de inscrição, você pode entrar em contato com a escola pelo telefone (tel 3651-8030) .

Este curso profissionalizante oferece uma oportunidade única para os residentes do Espírito Santo do Pinhal adquirirem habilidades valiosas e se prepararem para uma carreira promissora no campo da soldagem. A Prefeitura e o SENAI estão ansiosos para ver os membros da comunidade aproveitando essa chance de aprimorar seu futuro profissional.

Não perca essa oportunidade! Faça parte deste curso e invista em seu sucesso profissional com a Prefeitura do Espírito Santo do Pinhal e o SENAI.