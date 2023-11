CURSO PROMOVENDO A SAÚDE NO CAMPO

Imunização e Primeiros Socorros

Em parceria com o SENAR, a Secretaria de Desenvolvimento está com matrículas abertas para o Curso: Promovendo a Saúde no Campo – Imunização e Primeiros Socorros. A formação é gratuita e irá acontecer nos dias 16 e 17 de novembro, das 8h às 17h, no Centro de Referência de Assistência Social (CRAS), com certificação, café da manhã, almoço e café da tarde.

CORRAM, vagas limitadas!

Inscrições: Secretaria de Desenvolvimento Social

Rua Santo Antônio, 385 – Centro

Local de realização: Centro de Referência de Assistência Social (CRAS)

Rua das Violetas, 21 – Jardim das Flores

Mais informações: (18) 3896-2556