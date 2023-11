Dança Pedreira Brilha com as Apresentações Memoráveis ​​das Academias “Studio de Dança Márcio Dias” e “Carol Pansani Ballet”

Da Redação

Nos dias 23 e 24 de novembro, o Festival “Dança Pedreira” transformou a cidade em um verdadeiro palco de encanto e magia, com apresentações inesquecíveis das renomadas Academias “Studio de Dança Márcio Dias” e “Carol Pansani Ballet”. O evento, que reuniu talentosos dançarinos e entusiastas da arte, proporcionou duas noites intensas de movimento, ritmo e emoção.

As performances cativantes das academias deixaram uma marca indelével na memória do público presente. A qualidade excepcional das apresentações elevou o nível do Festival, consolidando-o como um dos eventos mais aguardados no calendário cultural da região.

Para eternizar esses momentos, convidamos todos a conferir os registros visuais dessas duas noites extraordinárias. Explore uma galeria de fotos que capturam a beleza, a emoção e a dedicação dos dançarinos, proporcionando uma visão privilegiada do que foi o Festival “Dança Pedreira” deste ano.