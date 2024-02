Dário apresenta lei de incentivos e PIDS na Dinamarca para atrair recursos para Campinas

Crédito: Arquivo Pessoal

Prefeito de Campinas apresentou todo ecossistema de inovação e tecnologia do município aos empresários do país europeu durante agenda oficial nesta terça-feira, 20 de fevereiro

O prefeito de Campinas, Dário Saadi, apresentou o perfil econômico e todo ecossistema de inovação e tecnologia da cidade no segundo dia de agenda oficial na Dinamarca, nesta terça-feira, 20 de fevereiro. A viagem não tem custos para o município.

Durante reuniões com empresários na sede da Federação das Indústrias da Dinamarca e na Embaixada do Brasil do país, o prefeito mostrou as vantagens da lei de incentivos fiscais e de contar com um Polo de Inovação para o Desenvolvimento Sustentável (PIDS) com objetivo de atrair investimentos e novas indústrias para Campinas, principalmente na área da Saúde.

“Apresentei a lei de incentivos de Campinas, todas as oportunidades que a cidade dá para que as empresas possam se instalar, e a nossa proposta do PIDS, do nosso grande distrito de inovação. Falei de Campinas como a capital da tecnologia no Brasil e das oportunidades que as indústrias aqui da Dinamarca podem ter para se instalar na cidade. Nos reunimos com a grande maioria das empresas na área de saúde e acho que Campinas tem essa vocação e ficaram muito impressionados com o potencial. Assim a gente vai divulgando a cidade pelo mundo”, destacou o prefeito.

Economia fortalecida

A lei de incentivos fiscais integra o Programa de Ativação Econômica e Social (PAES), programa lançado pela Prefeitura em julho de 2021 com uma série de iniciativas para a retomada e fortalecimento da economia de Campinas após o período mais crítico da pandemia. Os focos são atrair investimentos e gerar empregos para a população.

A lei prevê incentivos como isenção do IPTU e do ITBI, redução do ISSQN e isenção de taxas relacionadas à aprovação de projetos de construção civil relativos à instalação ou expansão de empresas na cidade.

Já o projeto do PIDS está na Câmara dos Vereadores para análises e deliberações. Ele prevê a instalação de um Hub Internacional para o Desenvolvimento Sustentável, por meio de parcerias da Prefeitura com diversas instituições, incluindo Unicamp e PUC-Campinas.

As informações e os materiais das discussões sobre o PIDS estão disponíveis para a população em https://portal.campinas.sp.gov.br/secretaria/planejamento-e-desenvolvimento-urbano/pagina/pids-polo-de-inovacao-e-desenvolvimento-sustentavel.

A viagem

Dário chegou à Europa no domingo e a viagem não tem custos para o município. Na segunda-feira, 19, ele apresentou experiências da Saúde Digital durante discussões no Ministério da Saúde da Dinamarca, onde ressaltou os resultados já obtidos com o Programa da Saúde Digital, por meio de recursos como telemedicina e teleinterconsultas.

O prefeito é acompanhado na viagem pela coordenadora da Área Técnica de Especialidades na Saúde, Renata Cauzzo Zingra Mariano. Eles ficam no país até o fim da semana para debates sobre o programa “Citties Changing Diabetes: Passos para uma Vida Melhor”, voltado à prevenção da obesidade e redução da incidência de diabetes. A cidade é a única do Brasil e uma das 47 do mundo que aderiu à iniciativa, com a Dinamarca.

Durante as reuniões com delegações de outros países, incluindo o governo da Dinamarca, ainda serão discutidas propostas de trabalho para futura implementação na área de saúde.