Dário assume presidência do Consórcio Conectar

Crédito foto: Fernanda Sunega/PMC

Prefeito de Campinas é vice-presidente da Saúde da FNP e estará à frente do maior consórcio público do País na área de saúde. Ele também destaca importância de parcerias para os municípios

O prefeito de Campinas, Dário Saadi, assumiu nesta terça-feira, 28 de janeiro, a presidência do Consórcio Conectar para o mandato 2025-2027 com foco na redução de custos em saúde para municípios participantes. A iniciativa é da Frente Nacional de Prefeitas e Prefeitos (FNP), entidade em que o chefe do Executivo é vice-presidente da Saúde.

A posse de Dário foi realizada durante uma assembleia extraordinária on-line em que também foram apresentados os novos vice-presidentes e conselheiros fiscais do Conectar. Trata-se do maior consórcio público do País em saúde, com 1.750 municípios participantes.

“Esse consórcio tem o objetivo de ser um formulador de compras públicas na área de saúde em larga escala. Há um papel fundamental para reduzir custos nos municípios. Estou muito honrado com essa oportunidade e vamos trabalhar nesse sentido”, afirmou o prefeito.

Dário sucede o ex-prefeito de Araraquara Edinho Silva na presidência, um dos presentes na cerimônia realizada nesta manhã. Ele foi acompanhado na posse pelo secretário de Saúde de Campinas, Lair Zambon, e pela secretária adjunta de Administração, Clair de Oliveira.

Como funciona?

O Consórcio Conectar foi criado em 2021, durante enfrentamento à pandemia, para atuar na compra de vacinas contra a Covid-19. A institucionalização ocorreu após o Supremo Tribunal Federal (STF) autorizar a aquisição de imunizantes diretamente por estados e municípios. Naquele ano, o Congresso Nacional também concedeu aval, em lei, para permitir a mobilização nacional de municípios por uma representação suprapartidária capaz de congregar cidades de diferentes portes populacionais em todas as regiões do país.

A iniciativa ampliou a atuação desde aquele ano e neste momento discute desafios para aquisição de medicamentos, outras vacinas, insumos, equipamentos e serviços para municípios.

Dário mencionou a importância de novas parcerias dos municípios com estados e Ministério da Saúde, e enfatizou que as cidades podem se unir para enfrentar uma série de desafios.

“As cidades podem se unir para comprar os mesmos produtos e, dentro dessa união, aumenta o quantitativo, o volume de compras e, sem dúvida, o preço cai. Além desse desafio de propor compras em conjunto na área de saúde, o Conectar também vai propor parcerias com o Ministério da Saúde para usar os seus processos licitatórios de compras e atas para programas específicos em que ele eventualmente possa transferir recursos para as cidades. É um programa importante porque pode colaborar muito na redução do preço dos investimentos, do volume de recursos na compra na área de saúde e ajudar os pequenos e médios municípios que possam ter dificuldades na formatação de licitações, pregões, chamamentos públicos e atas”, explicou Dário.

Na prática, os municípios podem manifestar adesão para determinada licitação feita pelo Conectar, e tratar dos valores diretamente com as empresas contratadas em processos. O prefeito ressaltou que cada caso precisa ser avaliado individualmente, uma vez que em alguns casos é possível regionalizar a compra por questões logísticas, enquanto em outras não há viabilidade.

Os outros prefeitos que assumiram novas funções durante a cerimônia foram:

1ª vice-presidência – Lorenzo Pazolini (prefeito de Vitória, ES)

2ª vice-presidência – Adriane Lopes (prefeita de Campo Grande, MS)

Conselho Fiscal: Dr. Dario (prefeito de Vinhedo, SP), Zezé Gomes (prefeito Hortolândia, SP) e Rodrigo Pinheiro (prefeito de Caruaru, PE)

Presidentes do Conectar

Gean Loureiro (ex-prefeito de Florianópolis, SC) – 2021 a 2022

João Campos (prefeito de Recife, PE) – 2022 a 2023

Edinho Silva (ex-prefeito de Araraquara, SP) – 2023 a 2025

Dário Saadi (prefeito de Campinas, SP) – 2025 a 2027